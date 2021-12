La actriz contó que su problema se agudizó tras el asesinato de su marido, veinte años atrás

Georgina Barbarossa estuvo invitada este sábado a PH, Podemos Hablar y sorprendió al confesar que tuvo una fuerte adicción a las cirugías estéticas, especialmente luego del asesinato de su esposo Miguel Lecuna, que era conocido como “El Vasco”.

Luego de que Andy Kusnettzoff les propusiera pasar al frente a los que alguna vez se sintieron insatisfechos con su imagen, la actriz contó que todo empezó cuando era muy chica. “Hasta los cinco años fui una nenita normal, nació mi hermana y se ve que me agarró toda una cosa de celos y empecé a comer y engordar, y a lucha contra mi obesidad”, recordó. Y continuó: “A partir de ese momento me quedó como una mentalidad de que soy como…yo me veo en el espejo y siempre me veo gorda. Vivo haciendo dieta permanentemente. Tengo esa mentalidad de las anoréxicas que siempre se ven mal”.

En ese sentido, también habló sobre su inclinación a practicarse cirugías. “Cuando empecé a trabajar en la tele vinieron tres actrices de muy buena onda a decirme ´ché, te tenés que operar la nariz´, porque en esa época se usaba. Mi mamá me dijo ´no se te ocurra´, o sea que nunca me la operé, siempre me dio mucho miedo morirme en la anestesia. Pero después, cuando lo mataron a mi marido, me agarró muchísima culpa de estar yo viva, y me empecé a acuchillar y a operar”, relató.

Y profundizó: ”Un día me miré al espejo, me vi los ojos hinchados y dije ´chau, me opero los párpados´, me puse tetas, me saqué tetas, no tenía panza y me operé de la panza…mi madre me decía ´Georgina, estás loca´. Le mentía a mi terapeuta y me iba a operar igual”. “Era algo como de castigo, después me di cuenta y ahora me veo que se me cayó un poquito la papada y digo ´ay, ¿qué hago?´, pero en algún momento alguien tiene que envejecer”, cerró, reflexiva.

El pasado 2 de noviembre, día en el que se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de su esposo, la ex subcampeona de Masterchef Celebrity lo recordó con un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram. “Hoy 20 años y mi amor sigue intacto. Todo el tiempo te recuerdo y te siento conmigo. Gracias por los maravillosos hijos que tenemos y la familia que supimos formar”, escribió en relación a Juan y Tomás, los mellizos que tuvieron juntos y cuyo cumpleaños planeaban celebrar dos años después de que el Vasco fue asesinado.

“Gracias mis hijos divinos por todos estos años. Lo extraño cada día más. Fuimos muyyyyyyyyy felices y luchamos mucho por formar esta maravillosa familia”, continuó, y se refirió a las idas y vueltas que mantuvo con su marido, de las que siempre habla en las entrevistas como parte de un código especial: “Muchas discusiones, mucha pasión, mucho amor. No sé cómo sería ahora, quizá un viejo cabrón, pero era mío, era nuestro, y lo amábamos. Y lo amamos. Cuánta falta me hace”, agregó.

Por último, le dejó un mensaje a sus seguidores, quienes le sirvieron de apoyo en este día tan especial. “Perdón, me puse triste. Los amoooooo y estoy orgullosa de Uds siempre. Gracias familia y amigos por estar siempre, siempre”, cerró entre corazones. La publicación superó los mil comentarios con palabras de aliento, entre los que se destacaron los de algunas celebrities como Eleonora Wexler, Catherine Fulop, Flavia Palmiero, Ana Rosenfeld y Mica Vázquez.

