En declaraciones al programa “990 sin relato”, que conduce Antonio Fernández Llorente, López Murphy evocó lo que fueron los tumultuosos días de diciembre de 2001: “hubo una gravísima crisis institucional y eso le hizo un enorme daño al país en términos de su proyección, de su continuidad, de su credibilidad y del funcionamiento ordenado de las instituciones. Creo que fue una tragedia eso, pero hay que mirar para adelante y construir una salida ordenada en el país“.

Luego, dio su parecer respecto a los inconvenientes del país para recuperarse de aquellos tiempos: “El problema histórico que tiene la Argentina, creo yo, es la total pérdida de credibilidad de su sistema monetario, financiero y fiscal. Todo eso, desgraciadamente, llevó al colapso (en 2001)”.

Sobre el proceso que atraviesa nuestro país desde 2001, el ex ministro de Economía del gobierno de la Alianza fue contundente y crítico: “Va a ser muy difícil recupera la confianza en la moneda, porque se destruyó y a la vez los depósitos bancarios junto con los contratos. Hace 20 años que no se han podido normalizar los contratos de energía, gas, agua, transporte. Todo eso vive dependiendo de subsidios, algo que no tiene ningún país en el mundo“.