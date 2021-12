El ministro de Economía, Martín Guzmán, cargó contra los diputados opositores tras la negativa del Presupuesto 2022. Reclamó que «se trató de un hecho político» y explicó que es algo necesario para dar vuelta la página. Además recordó que es un presupuesto «que genera poco entusiasmo» por las «escasas fuentes de financiamiento provocadas por Mauricio Macri«.

Las palabras del ministro fueron con el programa Rayos X, por Radio 10 y reflexionó sobre el rechazo del proyecto que presentó en la Cámara de Diputados y reclamó que «se trató de un hecho político que muestra el estado no avanzado en términos de desarrollo de Argentina» y explicó que la oposición «rechaza la posibilidad de tener un presupuesto que le de previsibilidad al país».

Continuó sus arremetidas al manifestar que «esta situación lastima a la Argentina y nos lastima frente al mundo» y prolongó contra la oposición: «Se muestra claramente que quieren competir para ver quién es más opositor al gobierno. Se oponen por el solo hecho de oponerse», a lo que agregó que «no se trató de falta de razonabilidad de algo y lo que queremos hacer es cambiar ese rumbo».

«Es muy importante dar vuelta a la página y que pueda construir», replicó el ministro quien reflexionó sobre lo ocurrido en el Congreso: «Noté que la gente no se escuchaba, leí algunas notas de distintos portales en las que hablaban de que no habían visto los números ni las planillas, porque se sigue hablando de información que ya no está en este proyecto».

Respecto a la salida que tendrá el Presupuesto, recordó que «hubo un reconocimiento de la falta de entusiasmo que generó la votación del presupuesto», porque «las necesidades sociales son enormes, entonces a la hora de diseñar un presupuesto no se puede atacar todas las necesidades» y explicó que las «fuentes de financiamiento son escasas, porque los créditos se gastaron entre 2016 y 2018».

Fuente: El Intransigente