Carlos Ferro Viera, conocido por su amistad con Diego Maradona, sufrió un robo en su casa de La Plata y le sustrajeron 17 mil dólares y más de mil euros.





El robo habría sido premeditado ya que el dinero estaba guardado en su caja fuerte y sólo tres personas sabían de la existencia. Además, le robaron joyas y relojes de alta gama, detallaron en el portal A24. El hecho ocurrió el viernes a la mañana cuando salió de su casa para hacer trámites, en un rango de horario de las 10 de la mañana y las 12 del mediodía.

«La plata que tenía era parte del pago por la serie de Diego. Me lo dieron el jueves a última hora. Pensaba guardarlo en el banco, pero no me dieron tiempo. Para mí hicieron inteligencia, fueron a buscar eso y lo arrancaron», dijo Ferro Viera en una entrevista con América Noticias.

«Mi calle es muy céntrica, y al lado tiene un Juzgado de Familia en donde hay policía, mucho movimiento. Es insólito que no vean a una persona bajando con una caja de seguridad y nadie se de cuenta. Estoy consternado, es todo lo que ahorre en estos tiempos»,cerró.