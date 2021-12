El presidente de la Cámara de Diputados advirtió que la caída del proyecto ocasionará un recorte de 180.000 millones de pesos en las partidas que se enviarán a las provincias

Luego de advertir que la no aceptación al presupuesto 2022 en el Congreso ocasionaría un recorte de 180.000 millones de pesos en las partidas que se enviarán a las provincias, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ratificó su postura esta mañana, a través de Twitter.

“Tal vez no se entienda o no saben como funciona el presupuesto. Les reitero sin ninguna consideración el primero de los cuatro informes que surgen como resultado del rechazo al presupuesto”, planteó el líder del Frente Renovador. La oposición lo había acusado de “amenazar” a los gobernadores por su declaración de que los fondos ya no estarían disponibles.

“No lo hago de gusto, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional”, aclaró hoy el presidente de la Cámara Baja.

Tal vez no se entienda o no saben como funciona el presupuesto. Les reitero sin ninguna consideración el 1º de los 4 informes que surgen como resultado del rechazo al presupuesto. pic.twitter.com/RKzz9MWBkG — Sergio Massa (@SergioMassa) December 20, 2021

De esta manera volvió a alertar a los mandatarios provinciales sobre lo que derivará de la negativa de Juntos por el Cambio a aprobar la semana pasada el presupuesto confeccionado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Ayer, Massa también había utilizado Twitter para referirse inicialmente a ese rediseño en las partidas. Habló de las “consecuencias” de lo ocurrido en Diputados y les dijo a los gobernadores: “Deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia”.

Asimismo, le dejó un mensaje al mandatario Alberto Fernández: “Entiendo que el Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante”.

