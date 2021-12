El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal insistió ante la Corte Suprema de Justicia con la recusación de los camaristas federales Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi para intervenir en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos por “temor de parcialidad”.

El presidente del Colegio, Eduardo Awad, con el patrocinio del ex presidente de la Cámara del Crimen Mario Filozof, recordó que las recusaciones fueron presentadas como consecuencia de la publicación de un artículo periodístico que anticipaba que Llorens y Bertuzzi se aprestaban a dictar un fallo que anularía gran parte de la investigación. La recusación se fundamentó en el supuesto “adelanto” que ambos jueces presuntamente hicieron al diario La Nación.

“En dicho artículo se anticipa con precisión que estarían por resolverse las apelaciones articuladas contra los procesamientos dictados en la causa sobre espionaje ilegal, por mayoría declarando la nulidad parcial, cercenando así toda posibilidad de continuar adelante con la investigación en curso y garantizando posibles impunidades”, sostiene el escrito.

Según la recusación, Llorens y Bertuzzi lanzaron “un globo de ensayo” de los camaristas. Esta parte no presentó pedido de apartamiento por sólo tales concurrencias irregulares, pero no pudo dejar de hacerlo cuando el doctor Llorens suscribió que concurrió por motivos funcionales” a visitar al ex presidente Mauricio Macri. “Esto no es creíble bajo ningún concepto y menos aun cuando fue acompañado por un empresario que nada tiene que ver con las funciones del Poder Judicial”, añade el escrito.

Awad pidió a los jueces de la Corte, última instancia a la que se puede recurrir, que “no olviden la historia pues este expediente pasará a formar parte de un análisis por parte de las naciones por los años de los años”. En ese sentido, citó como antecedente el juicio contra el jerarca nazi Adolf Eichman, donde “se ha reconocido la posibilidad del dominio por organización que aumenta la mayor posibilidad de decisión y la disponibilidad de recursos”.

El ex titular de la AFI Gustavo Arribas, recuerda el escrito, “reconoció en su indagatoria la disponibilidad de recursos”, por lo que “no puede siquiera imaginarse que todos estos grupos manejaron semejantes sumas de dineros propios para cumplir tan costosas tareas con ignorancia del Director del organismo”.