El productor de “Relaciones Peligrosas” no tuvo tiempo para encontrarle un reemplazo al actor imputado por abuso sexual. “Preferimos no hacerla por razones obvias”.

Un breve comunicado informó el miércoles que Fabián Gianola ya no sería parte de la obra Relaciones Peligrosas. La decisión fue tomada después de que se hiciera público que el actor iba a ser juzgado tras las denuncias que recibió por abuso sexual con acceso carnal. Todo apuntaba a que un reemplazo tomaría su lugar en el escenario, pero desde la producción finalmente decidieron levantar la comedia.

La noticia fue confirmada a TN Show por el productor teatral Damián Sequeira, que enumeró las razones para no seguir adelante con una de sus grandes apuestas para esta temporada en Carlos Paz. “La obra no se va a hacer. Fue una decisión de producción, una decisión mía. Preferimos no realizarlas por las razones obvias”, explicó.

A pesar de que la intención era que Relaciones Peligrosas se estrenara de todas formas en el Teatro Holiday, los tiempos obligaron a bajarla definitivamente de la cartelera. “Esto sucedió un 15 de diciembre, por lo cual no teníamos mucho margen para rearmar la dupla actoral. Así que decidimos no hacerlo”, indicó Sequeira.

Más allá de este contratiempo, la productora buscar pisar fuerte con otras dos propuestas en Córdoba: Nunca Es Tarde, con Arnaldo André, Claribel Medina y Jazmín Laport en Teatro del Sol 3; y Divino Divorcio, con Rodolfo Ranni y Edda Bustamante en la misma sala y Teatro Real de Córdoba ciudad.

Fabián Gianola citó a Mica Viciconte como testigo en la causa por abuso

El actor Fabián Gianola se negó a declarar el viernes en la indagatoria en la que estaba citado vía Zoom y mencionó a la modelo Micaela Viciconte como testigo en la causa por abuso sexual en la que se lo investiga.

De acuerdo a la información que obtuvo TN, la jueza de instrucción porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano deberá definir la situación del humorista en los próximos días.

Qué pidió Fabián Gianola en la causa por abuso

Los abogados de Fabián Gianola pidieron la eximición de prisión en la causa en la que se investiga abuso sexual. En el escrito elevado a las autoridades judiciales sostuvieron que tres de los cuatro hechos denunciados por Fernanda Meneses “están prescriptos”.

Por otro lado, la defensa del actor remarcó que el hecho en el que se lo acusa una violación “es todo un invento”. “Lo denunció por desavenencias laborales”, sostuvieron. Además, los letrados negaron que fueran ciertas las acusaciones de las demás personas.

“Solo a modo de ejemplo utilizan el testimonio de Micaela Viciconte y Marcelo José del Polito (únicos testigos), pero de ninguno de estos emergen circunstancias que puedan sostener las imputaciones formuladas por Meneses”, menciona el escrito.

De acuerdo a la versión de la defensa, Del Polito estuvo presente en el momento de los hechos descriptos por Meneses. “No presenció una situación semejante y aclaró que si hubiera ocurrido habría reaccionado”, expusieron.

Fuente: TN