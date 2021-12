Alberto Fernández volvió a poner en el centro de la escena el asunto de su eventual reelección en las presidenciales de 2023. El Presidente se mostró en la misma línea de los últimos días, la de no ocultar su intención de competir en unas PASO con vistas a esos comicios. De todas maneras, indicó que el objetivo principal será el de poner al Frente de Todos como prioridad y presentar “una fórmula competitiva para ganar”.

“Para lo que voy a trabajar es para lo mismo que 2019: para estar unidos y que presentemos la fórmula más competitiva para ganar. Y hacerlo democráticamente con la participación ciudadana en una PASO. Si da, voy y si sirve, voy, pero no voy a priorizar mi interés sino el del Frente”, advirtió en una entrevista que concedió al canal IP.

En ese sentido, agregó: “Nosotros con Cristina, con Sergio, con todos los que son parte del Frente de Todos entendimos que divididos hacemos las cosas más fácil a la derecha y que la derecha es impiadosa y lastima mucho a la sociedad argentina cuando gobierna”.

“El otro día querían que por favor podamos tratar Bienes Personales para no sacarle plata a los que más tienen: eso es Cambiemos”, graficó el Presidente, sobre el debate presupuestario en el Congreso.

El fin e semana , en una entrevista publicada en Perfil, Alberto Fernández manifestó que su “obsesión” es “renovarse para no perder”, y no al revés. “Si quiero ser presidente, que me elija la gente en una elección primaria y el que quiera competir conmigo, bienvenido sea.

“Si las condiciones están dadas, sí. Voy a hacer lo posible para que nuestra fuerza política siga gobernando”, recalcó entonces.

Noticia en desarrollo.

DS​