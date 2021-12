El programa LAM que se emite por canal trece, el día lunes comenzó con dos integrantes menos por los cortes que se dieron en la Avenida 9 de Julio. En el inicio del programa, Ángel De Brito dio los motivos.





“Gracias piqueteros por arruinarnos la vida a los que tenemos que trabajar. Hoy tenemos dos bajas, no porque las fletamos, sino porque están varadas”, comenzó diciendo.

Luego, agregó: “Yanina Latorre está hace una hora en 9 de julio y Cinthia Fernández está dando vueltas por Puerto Madero tratando de estacionar”, explicó el conductor, visiblemente molesto por los cortes.

Minutos después, Fernández llegó, mientras terminó de arreglarse la ropa y los zapatos al aire: “Gracias piqueteros, se pueden ir a la mierda. Tengo ganas de matar gente”, lanzó molesta.

“Quedé en Madero, donde estaban haciendo una alfombra roja para que todos pasáramos. Les dije: ‘Disculpame, te mando un besito’, obviamente no así, y pasé”, informó la angelita.

“No lo puedo creer. ¿No tienen ganas de tomarse vacaciones? Ah, no, cierto que no cobran, me olvidé de ese detalle. Estoy que exploto de furia”, remarcó Cinthia Fernández, claramente molesta por el atraso a LAM.