Este martes, el jurado de Masterchef preparó un menú bastante fácil y para que los participantes trabajen en equipos. El reality tiene cada vez menos integrantes y todos luchan por llegar a la final.

El plato elegido por Betular, Martitegui y Donatto fueron empanadas fritas, pero con una particularidad. Cada grupo tenía que preparar 8 empanadas, de las cuales 2 tenían que ser de algo novedoso y el resto de pollo o carne.

Todos estaban contentos con el menú menos Charlotte Caniggia, quien se quejó y trató de “barat” el plato elegido por el jurado.

“Una empanada me hacen hacer, es un plato barat. Espero que sea una empanada de sushi”, comentó la modelo indignada.

La pica entre Charlotte y Mica Viciconte

Mica Viciconte y Charlotte Caniggia se destacan por ser sumamente competitivas y en todas las galas siempre hay comentarios entre ellas. Esta vez fue cuando Mica tenía que presentar su plato.

Santiago del Moro, llamó a Mica para que presente ante el jurado su tostado, y la modelo gritó: “No la aplaudan“.

“No la aplaudan, pero ¿quien sos?. No esas cosas me re calientan. Qué maldad“, comentó la futura mamá indignada por el comentario de su compañera.