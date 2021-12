El infectólogo Eduardo López advirtió este martes que las personas que no se vacunaron contra el coronavirus podrían poner en riesgo a las que sí recibieron las dosis durante los encuentros por las fiestas de Fin de Año, mientras que recomendó que quienes decidieron no inmunizarse “no concurran” a las reuniones.

El especialista, quien es integrante del equipo de asesores del Gobierno desde el inicio de la pandemia afirmó que “cuando la política entra, la ciencia es la que pierde”, y dijo que los adultos jóvenes junto al 70 por ciento de los adolescentes “son los que no han terminado el plan de vacunación”. En dialogó con el programa “Esta Mañana” que conduce Luis Majul por Radio Rivadavia, López se refirió a los riesgos de pasar las celebraciones de fin de año con personas que no se vacunaron contra el coronavirus.

“Lo lógico es que si no están vacunados que no concurran a los encuentros”, afirmó el especialista, quien remarcó que en el país la enfermedad provocó “más de 120 mil muertes”. Además, indicó: “Creo que la grieta está en aquellos grupos que pasan por encima del derecho colectivo de la sociedad durante una enfermedad que todos sabemos cómo comienza, pero no como termina”.

En medio del aumento de contagios por coronavirus, sostuvo que “el riesgo que se tiene es que se rompe una burbuja de los vacunados”, tras alertar que “en la Argentina hay dos millones que no se han querido vacunar”, y recordó que lo único que se puede hacer es “tratar de explicar por qué se tienen que vacunar y tener dos dosis”.

“Yo planteo solo el riesgo de la asistencia de vacunados y no vacunados que puede romper la burbuja”, afirmó López, tras indicar que hasta ahora hay 73 millones de vacunas aplicadas, de las más de 90 millones recibidas en el país. También precisó que, más allá de la presencia de la variante Ómicron, la cepa que proviene de África, en la Argentina por ahora la circulación corresponde a la variante Delta.

En ese marco, reiteró la importancia de incrementar los horarios de vacunación y también propone crear “circuitos privados” como farmacias en las que “se podría vacunar” para darle “un aumento de velocidad” para la aplicación de dosis que por ahora solo se dan en los vacunatorios.

Además, sostuvo que también en las farmacias se pueden aplicar “en forma gratuita” las dosis para imprimirle una “mayor velocidad” al plan de vacunación. “Yo he propuesto ampliar la atención de los vacunatorios los días domingo y feriados como así también el horario de atención”, expresó.