El expresidente Mauricio Macri recordó cuando lo secuestraron por 14 días y como transitó esos días «encerrado en una caja de madera, encadenado, con un agujero en el techo». El referente de Juntos por el Cambio inició su relato confesando «pensé que me moría» mientras que inició su historia comentando que estaba llegando a su casa y que un hombre lo increpó pero no para robarle sino para golpearlo y llevárselo a una camioneta.

Allí lo esperaban otras tres personas que lo desnudaron, le tiraron la ropa por la ventanilla y lo «golpearon por todos lados». Al llegar al sitio lo vendaron y desde allí en adelante comenzó «un momento muy difícil de superar» para él y su familia, quien tuvo constante contacto con sus secuestradores según sus dichos en A24. «Era como un contenedor pero todo hecho de madera, tenía un hueco en el techo y por ahí me mandaban comida y un grabador para que le grabe mensajes a mi papá«, reveló.

Seguido a esto, admitió que el «peor momento» llegó el día que su padre había pagado el rescate. «Yo no les servía más y no sabía si me mataban o no. El que me cuidaba era fanático de Boca y me decía que me iba a defender al máximo», explicó Macri, quien detalló como fue el momento en el que le anunciaron que volvía a su casa: «Me hicieron poner de espaldas y me taparon los ojos, sentí que se abrió la puerta y pensé que me estaban apuntando para volarme la cabeza pero me tocó la espalda y me dijo que me volvía a casa. Ahí me relajé».

En ese momento hicieron que el expresidente se diera vuelta, le trajeron un pantalón y una afeitadora para que se «ponga lindo» para su familia. «Me vendé los ojos y volví al baúl del auto. Me bajaron atrás del autódromo y cuando sentí que se fueron me saqué la venda para empezar a correr hacia una luz», relató el dirigente que se subió a un colectivo cubriéndose la cara para no ser reconocido.

Desde Retiro se comunicó por un teléfono público con su familia, quienes lo fueron a buscar y nuevamente lo metieron en el baúl de un auto para no ser visto por la prensa. «No lo podía creer, otra vez ahí atrás pero ya estaba en casa», aseguró el líder de Juntos por el Cambio que también se refirió a las secuelas que esto le dejó en su vida cotidiana.

«Me duró años que alguien me ponía la mano en el hombro y por reflejos lo sacaba. No volví entero, fue un trabajo muy duro que me marcó», confesó Macri en relación a su vida después del secuestro, una situación que luego de dos o tres días pudo comprender lo que sobrevivió y de la manera que estuvo su familia tras no tener noticias de él.

Fuente: El Intransigente