El hecho se produjo en horas de la noche del lunes. Fue en el marco de una protesta, en medio de la crisis social que atraviesa la provincia. No hubo heridos.

En medio de la crisis social que vive la provincia como consecuencia de la disputa por el desembarco de las mineras, un grupo de personas incendió este lunes el edificio del diario El Chubut en Trelew.

El hecho ocurrió pasadas las 20:30 en el edificio de la capital chubutense, que en los últimos días vivió horas de zozobra por la represión contra quienes se manifestaron contra la ley de rezonificación minera, que fue aprobada por la Legislatura local y finalmente congelada por el gobernador Mariano Arcioni, su principal impulsor.

“Anoche, el diario EL CHUBUT fue blanco de un ataque ya no solo a la libertad de prensa, fue a los trabajadores, a padres y madres de familia, hijos, gente que a diario realiza una tarea como muchos otros con el fin de llevar el pan a sus hogares”, explicó el medio atacado.

En una nota editorial, el diario afirmó: “Quienes trabajamos en este diario no pensamos todos de la misma manera y sobre muchos temas, incluso debatimos muchas veces de manera enérgica. Pero entre las muchas cosas que tenemos en común está la denodada tarea de realizar nuestro trabajo con dignidad. Somos vecinos con las mismas preocupaciones que el resto de los chubutenses, con los mismos problemas, las mismas dificultades. Y no pensamos todos igual”.

“La tristeza de ver nuestro espacio, nuestra fuente de trabajo atacada por… difícil definirlo ya sin importar si hay intereses políticos o de otro tenor de por medio. Más de cien familias dependen de este diario. Cabe preguntarse cuántas empresas netamente chubutenses generan esas fuentes de trabajo en la actualidad”, sostiene el artículo.

Acto seguido, el texto plantea: “En la manifestación que derivó en ataque podría decirse que habría muchos trabajadores, que seguramente no avalan la violencia y la intolerancia. Pero nunca un reclamo popular puede ser contra los trabajadores, las familias. ¿Quién pueden entenderlo? ¿Cómo asumir que la clase trabajadora atente contra fuentes de empleo real?”.

Y cierra: “Esto ya no es minería sí o minería no. Se trata de preservar la democracia, la diversidad de opinión, entender que así no podremos progresar. Ahora vendrán las voces de solidaridad y repudio al ataque. Desde ya muchas gracias. Pero antes deberían preguntarse ¿Cómo llegamos a esto?”.

Según se reportó, el hecho no causó heridos pero sí dejó destrozos de consideración en las oficinas del periódico chubutense.

Fuente: ambito