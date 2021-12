El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, realizó este lunes una advertencia al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y al jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner. “Guarda con lo de mañana”, avisó el economista en torno al debate que se dará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre la suba del mínimo no imponible de bienes personales. Asimismo, el libertario admitió su sospecha sobre el proceder del líder de La Cámpora en medio del debate por el Presupuesto.

En diálogo con MMD (La Nación +), Espert comenzó comentando sus sensaciones luego del fiasco del Presupuesto 2022. “Si vamos a esta anécdota, me resulta sospechoso lo de Máximo Kirchner. No me la creo que haya sido tan falto de pericia política como para agredir así. Me parece que hubo algo medio armado para darle a la oposición la excusa para decir ‘Te volteo el Presupuesto’”, lanzó.

En esta línea, remarcó: “Me parece que ahí hay un mensaje del krichnerismo a Alberto: ‘Ojo que te volteamos el Presupuesto’. Mi sensación: ahí los que estaban presentes juegan a la mancha de los aviones, fuman abajo del agua de lo rápido que son. Se conocen todos”, sostuvo, e insistió: “Hubo algo raro, armado, para bochar el Presupuesto entre las dos bancadas y dar un mensaje a Alberto”.

“El Presupuesto es gastos, ingresos, déficit y deuda. Si el resultado fiscal que está metido adentro es superavitario, ningún problema; o a lo mejor sí, porque podría haber una presión impositiva exagerada o demasiado poco gasto público. Y si es deficitario… El déficit es el corazón del Presupuesto. El problema de primer orden es el agujero fiscal, el déficit y la deuda”, explicó Espert desde su mirada.

En tanto, el libertario advirtió que “era inaprobable ese Presupuesto”. Y argumentó: “Un presupuesto con 25.000 millones de dólares de aumento de la deuda pública, cuando la deuda pública ya viene creciendo como nunca desde que comenzó la democracia 30.000 millones de dólares por año con Alberto Fernández”. Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aseveró: “Que pueda salir el acuerdo con el Fondo, puede salir, pero en enero o en febrero, me parece medio verde todavía”.

Por último, el economista le mandó una advertencia a Massa, al decirle: “Guarda con lo de mañana, martes, porque supuestamente a las 13 horas la Comisión de Presupuesto y Hacienda discute la media sanción que viene del Senado con la suba del mínimo no imponible de bienes personales y a las 14 horas está convocada la sesión en el recinto para discutir esto”.

“Guarda, que este aviso puede ser que traten de colarte alguna suba de impuestos para compensar la pérdida de recaudación por la suba del mínimo no imponible. Yo me imagino en este momento a los gobernadores de las provincias llamando a sus diputados diciéndoles que mañana ok con la media sanción de la suba del mínimo no imponible, pero pónganme más impuestos para compensar la pérdida de recaudación”, explicó Espert, y sentenció: “Nosotros no la vamos a aprobar, por supuesto”.

Fuente: El Intransigente