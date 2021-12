La Cámara Federal porteña desprocesó por el delito de asociación ilícita a los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa en la que son investigados por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos

El fallo confirma el procesamiento contra Majdalani por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y rechazó los planteos de “nulidad” que apuntaban a voltear la investigación que se inició en la Justicia federal de Lomas de Zamora y hoy tramita en Comodoro Py 2002.

El fallo confirma, no obstante, los procesamientos por violación a la ley de Inteligencia de una decena de ex agentes de la AFI, entre ellos Alan Ruiz y el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal Cristian Suriano, por el supuesto espionaje ilegal en las cárceles a los presos K.

Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, más la disidencia de Eduardo Farah, confirmaron la falta de mérito para Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri, y la ex encargada de documentación presidencial Susana Martinengo.

Noticia en desarrollo…