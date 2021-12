Walter, el hermano de Viviana Aguirre, una de las mujeres denunciantes de Fabián Gianola, contó que la locutora quiso convencer a sus sobrinas para que lo acusen de haberlas violado con el fin de separarlas de él y «usarlas con personas mayores».





En una entrevista con Juan Etchegoyen, el hombre relató que en 2016, su hermana habló con Sofía, su hija menor, para que invente que él la había abusado sexualmente, por lo que la calificó de «dañina», «maldita» y «sin corazón».

«Me acusó de haber violado a mi hija. Esto pasó de repente, de una semana para la otra. Armó una historia donde mi hija mayor, que tenia 16 años dijera que había sido violada. Y en diez días hizo una historia como para que mi hija haga una denuncia, como que la había violado. Armó eso para arruinarme la vida, para poder llevarse a mis hijas de mi hogar. La más chica de 13 años, Florencia, no quiso, porque no pensaron que la tía, madrina de mi hija, iba a hacer eso, acusarme de violar a mi hija Sofía», comentó.

Walter contó que estaba esperando un momento así, como el ocurrido con Gianola, para poder desenmascararla. «Apareció esto y mis hijas me apoyaron a que hable para cerrar esta herida que ella abrió aquella vez. Es muy cínica con lo que hace, actúa. Si tiene que llorar llora, si tiene que desmayarse se va a desmayar, es una artista, no sé como decirte, no tiene palabras», agregó.

«Gracias a esto que pasó me dieron fuerzas para desenmascarar la persona que es. Es dañina, mala, maldita, no tiene corazón, me lo hizo a mí que soy el hermano», la acusó, y luego deslizó que estaba involucrada en actividades ilícitas. «Quiso llevar a mis hijas para usarlas con personas mayores. El hijo de ella llegó llorando una vez diciendo que la madre lo quería llevar a lugares donde había hombres grandes. él tenía 16 años», comentó.