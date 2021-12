Mauricio Macri diferenció este lunes los conceptos de democracia y populismo, y los ubicó en veredas enfrentadas. Para el expresidente, el primero de ellos “necesita de la verdad” para poder desarrollarse, mientras que el restante se nutre de mentiras para subsistir. En esa última línea ubicó al actual Gobierno, al que cuestionó por su “ineptitud”.

“La democracia necesita de la verdad, así como el populismo necesita de la mentira”, describió el ex jefe de Estado.

En esa dirección, argumentó: “La pandemia desnudó lo que hace el populismo. Ellos frente a la primera foto de la fiesta (el cumpleaños de la Primera Dama en Olivos en 2020) reaccionaron con una mentira. Después, que fue cinco minutos. Y fue una joda tremenda”.

En una entrevista que concedió al canal A24, Macri señaló los efectos adversos que a su entender promueve esa postura y hasta entregó un ejemplo: “Si hay mentira entre nosotros, no hay confianza, y no sucede nada en la vida. Imaginate poner una fábrica en un país donde sentís que te la van a robar”.



También consideró que el coronavirus “puso en evidencia la ineptitud de ellos”, en obvia alusión a la actual conducción del país. “No consiguieron las vacunas, nos metieron el cuento de la Patagonia y finalmente tuvieron que ponerse de rodillas, dos años después, para conseguir las mismas vacunas que los chilenos tenían hace tiempo, con 50 mil muertos demás, tal vez, o más. También se vacunaron ellos primero, nos encerraron con el dedito y ellos estaban en Olivos de joda”, insistió.

“Ellos se creen tan vivos y que nosotros somos unos boludos, y vemos las cosas que hacen. Esa etapa queda atrás y la que viene es decir la verdad, que es el camino más rápido hacia el progreso”, expresó el referente de Juntos por el Cambio, uno de los principales cuadros de la oposición.

Macri opinó que parte de la sociedad ya está percibiendo ese viraje y que la tarea de la oposición es “potenciar el motor que la gente tiene dentro y que el populismo trata de apagar”. “Esto se da vuelta. El dolor de estos dos años trajo un aprendizaje enorme. Hoy todos sentimos que queremos volver a convivir en una cultura del poder sana”, afirmó el también ex jefe de Gobierno porteño.

A la pasada, Macri se hizo un espacio para tirarle algunos dardos más al oficialismo: “A ellos les gusta festejar hasta cuando pierden, así que son medio raros. Ellos siempre creen que ganan, tiene una autoestima muy alta”. “Llegaron a un punto en que no ven la realidad, porque se creen sus propias mentiras”, completó.

“Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida”

En medio de esa explicación Macri tuvo una especie de exabrupto, al hablar del cambio de pensamiento que, según sostuvo, se produjo en los estratos más bajos de la sociedad debido a algunas de las restricciones que se impusieron en el marco de la pandemia.

“Hubo una cosa muy clara para la gente más humilde: un año y medio en la provincia de Buenos Aires con los chicos fuera del colegio. Ahí se dieron cuenta, dijeron ‘me están cagando. Al no educar a mis hijos me están demostrando que no sólo no me van a sacar a mí nunca del plan, sino que quieren que entre mi hijo también’. Ahí se rompió”, apuntó.

Luego, entregó un argumento, de mínima, llamativo: “Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida”.

El camino hacia 2023

Macri advirtió que “va a haber muy buenos candidatos” en las elecciones presidenciales de 2023, y dijo estar “convencido” que quien tomará las riendas del país en ese año será un dirigente de Juntos por el Cambio.

“Vamos a poder demostrar que hubo un aprendizaje en los 4 años que estuvimos, que a las buenas cosas que hicimos les vamos a sumar las cosas que no hicimos. Ese dirigente va a saber entender una nueva etapa en Argentina, en la que no simplificaremos nunca más, no vamos a decir ‘esto es una pavada’”, advirtió.



Además, remarcó que Argentina “no necesita más salvadores”. En esa dirección, recordó que el último que cumplió ese rol fue Diego Maradona, en una actividad que, claramente, no es la política.

“Ahora es un trabajo en equipo. Varios líderes asumiendo y absorbiendo el poder en forma colegiada. Eso es lo que sueño”, admitió.

