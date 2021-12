En la noche de ayer el periodista Luis Piñeyro irrumpió en su cuenta de instagram con una llamativa foto donde se lo ve en una cama de hospital. Poco más abajo de la misma el conductor de Net TV reveló los motivos por los cuales estaba internado y qué problema de salud estaba batallando.





“Les cuento que hoy pase por una intervención por un cólico renal que me tuvo mal durante todo el finde, con fiebre y muuucho dolor. Mi total agradecimiento para vos Dr @gabyrabin que estuviste al pie del cañón, atento a mi estado de salud desde el minuto cero”, comenzó el presentador de Editando Tele.

Y en el mismo post, Luisito cerró: “Cuando estás cosas pasan, y además en una fecha tan intensa como es la del fin de año, me ayudan a comprender y poner las cosas importantes de la vida en el lugar que corresponden”. Paparazzi se contactó con el periodista a fin de ver cómo era su estado actual.

«Tengo antecedentes de cálculos y se da la casualidad de que el primer episodio que me da fuerte y que fui doblado a la clínica a las 4 de la mañana justo tenía turno a la tarde con el doctor que menciono porque había sacado el turno hacía un mes y medio. Cuando me dieron calmantes, y me fui a casa me dijo que me iba a hacer un seguimiento porque se había corrido el cálculo y se podía complicar”, explicó.

“Gracias a eso, a que se ocupó y me siguió lo agarramos a tiempo porque sino hubiese sido grave. Cuando me empezó a levantar mucha fiebre y el dolor era constante tomaron esa determinación. Tenía antecedentes de cólicos”.

“El dolor es indescriptible. Cuando empezás con el dolor crónico renal. La piedrita se movió y me generó un dolor tremendo. El fin de semana se complicó porque la piedrita se me fue a la vejiga y se quedó trabada en la uretra. Ahí es donde empezaron las complicaciones”, se refirió Luis a los malestares previos a entrar a quirófano.

“Se puso brava la cosa. Ahora , por suerte ya estoy en casa reponiéndome bien. Fue muy doloroso y los que lo tuvieron saben lo que es”, cerró el periodista que ya se encuentra acompañado por su familia mientras sus compañeros de Net TV siguen adelante con el programa.