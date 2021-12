Hoy el impuesto sobre Propiedad personal en la casa de diputados Y dado que la oposición no votará sobre el presupuesto 2022 enviado por el gobierno la semana pasada, encrucijada entre legisladores Juntos para un cambio y los de Delante de todos no pares. En este contexto, Martín Thetaz avivó aún más la controversia cuando advirtió que “el gobierno ya no podrá crecer impuestos por decreto«.

Este martes, en diálogo con Juliet Torres, conductora de la serie “Tema del día” en CNN Radio, la entrevistada no se quedó con nada y aseguró que la “notaría” del partido gobernante en la legislatura ha terminado. Por ello, enfatizó que “estamos avanzando hacia un mejor escenario para la sociedad en términos presupuestarios e institucionales”.

Así, afirmó que “ahora el ejecutivo está mandando algo y tendrá que negociar” y como ejemplo explicó que “la reorientación (del presupuesto) no le permite al ejecutivo elaborar el presupuesto que quiere por decreto” porque “aunque sí permite que los valores de 2021 cambien, no es posible cambiar lo que se prevé ”.

Cuando se le preguntó sobre la propiedad personal, que está siendo votada hoy por los diputados, Thetaz Dijo que “intentaremos conseguir la aprobación de lo que genere consenso antes de las elecciones” y en clara crítica al gobierno recordó que “el peronismo hizo un proyecto, se aprobó por unanimidad y un mes después de las elecciones quieren cambiarlo”.

Por ello, se mostró inflexible y confirmó que “queremos que se convierta en ley antes del 31 de diciembre” porque “no hay razón para cambiar la ley”, aseguró y recalcó que menos “incluso después del consenso del Senado”. Concluyó atacando nuevamente al Frente de Todos, alegando que “querían hacer creer a la clase media que entendía lo que le estaba pasando a la sociedad”.