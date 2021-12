Fabián Gianola está siendo investigado por la Justicia. Varias mujeres lo denunciaron por acoso sexual y ahora se sumó el testimonio de una famosa, Andrea Ghidone.





“Yo en su momento no hice ninguna denuncia porque obviamente tuvimos que naturalizar la situación. Era algo con lo que tenía que convivir yo y todas las mujeres del elenco. En su momento yo lo hablé, y me hace muy mal hablarlo. Siento que lo tuvimos que soportar porque era la cabeza de la compañía”, expresó la actriz en diálogo con el programa A la tarde.

“Salir a hablar me da la sensación de que debería haber hecho las cosas de otra manera. Y hoy, de verdad, eso no lo puedo cambiar. Si hay algo para aportar que sea desde el lado de la Justicia, primero que nada, y, una vez que se defina, ahí sí hablar. Creo que las cosas están cambiando, no es fácil”, agregó.