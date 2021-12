Fabián Gianola tiene muchas denuncias por acoso sexual que se hicieron hace años atrás, pero recién ahora todo se mueve más bajo el ojo público, donde la gente lo critica y pide justicia por todas sus víctimas. Si bien en aquel entonces fueron Fernanda Meneses y Viviana Aguirre las denunciantes, hoy se suman más a la lista.

Ahora bien, Gianola mientras tanto goza de su libertad como si nada hubiese pasado. El actor se muestra súper feliz y tranquilo en sus redes sociales donde comparte fotos de sus fines de semanas disfrutando del calor en una hermosa piscina junto a su entorno que lo apoya a muerte en contra de las acusaciones.

Lo único que hizo Fabián Gianola fue grabar un video donde reveló que no pedirá disculpas por delitos que él no cometió. Fue ese material audiovisual el que indignó a muchísimas personas, entre las que se encuentra Verónica Lozano quien salió a cruzarlo en Twitter donde se descargó contra de la impunidad que goza el actor.

Para que todo empeore un poco en la situación de Gianola, hace unas horas Carlos Monti reveló información en contra del actor en “Nosotros a la Mañana”: “Yo tengo algo acá, la persona me pide por favor que no la nombre, es otra denuncia, nuevas una persona del área comercial de un canal de televisión. Es muy fuerte y da detalles espeluznantes”.

Fue entonces que el Pollo Álvarez se acercó para leer el mensaje y lanzó un gesto de sorpresa e impresión y dijo: “Esto es muy fuerte. No lo podemos decir porque primero hay que llevarlo a la justicia, pero es muy fuerte. Y sepan que no estoy diciendo ‘muy fuerte’ porque vamos a corte y queremos que se queden ahí. No es un gancho de nada. Es fuerte de verdad“.

Luego de eso no se dijo más nada en el programa, optaron por dejarlo de lado y dejar que la justicia se encargue de eso antes de hacerlo público. Más allá de tratarse de una cuestión legal, es algo que no puede decirse al aire sin antes analizarlo dado que es horario apto para todo público y podría generar incomodidad en menores de edad.