Presidido el tribunal por su presidente Daniel Leiva, acompañado por los vocales Antonio Estofán y Daniel Posse, el titular de la Unidad de Homicidios II del MPF expuso los puntos de agravio y la afectación al dictado de la sentencia recurrida del pasado 13 de septiembre. En la misma se rechazó el planteo de impugnación y fue confirmado lo resuelto por el tribunal de juicio el 9 de junio del corriente año.

“Me agravian por las consideraciones de las pruebas que hacen a la teoría del caso, porque no fue tomada con seriedad donde se dijo que se debió ahondar en otras líneas de investigación (en el ex novio de Alejandra y de un cliente que habría estado con ella unas horas antes), sin tener presente que teníamos a una víctima (Mercado) que señaló de manera clara y precisa al autor de los disparos y 15 días después (luego del alta médica) volvió a declarar en el mismo sentido (en rueda de reconocimiento persona)”.

“Este MPF entiende que la visión sobre la prueba del tribunal de impugnación ha sido parcializada, equívoca, ilógica y arbitraria. Un elemento importante que debió tener en cuenta fue que cuando el abogado de Mercado hizo su alegato, lo hacía a favor del imputado Puenzo pero cuando se realizó el control de acusación se adhirió (a lo solicitado por la Fiscalía). Y (luego de ser advertido de ello por uno de los jueces, en ese momento) en las conclusiones finales hace una acusación sobre homicidio simple y no de homicidio agravado. Este caso no fue visualizado con la perspectiva de género y se han encarado las pruebas sin tener presente lo establecido en la Convención de Belém do Pará de perseguir y sancionar los casos de violencia contra la mujer. No ha sido aplicada la Ley Micaela y se deberían haber valorado las demás pruebas arribadas (entre ellas, lo expuesto por una testigo trans, miembro del Colectivo, quien realizaba actividades solidarias mediante donaciones). Por lo tanto, solicito la invalidez de lo resuelto por el tribunal de impugnación y el reenvío correspondiente, según lo establece el Nuevo Código Procesal Penal”, detalló Sale quien aclaró que la víctima y querellante, Diego Ramón Mercado, será investigado en el marco de otra causa por el delito de falso testimonio.

Por su parte, el abogado querellante Carlos Garmendia, en representación de María Elba Rocha (madre de la víctima), respaldó lo solicitado por el MPF. “Vamos a exponer que se recurra la sentencia del 13 de septiembre y rechazar el planteo de impugnación donde se confirmó la sentencia del 9 de junio”, agregó.

Luego de las réplicas y contrarréplicas de las partes, fue el turno de la mamá de “Power” Benites para dirigir unas palabras. “Quiero que reabran la causa y en su declaración Mercado es claro cuando dijo que Puenzo es el asesino de mi hija. Quiero que paguen lo que han hecho con todo el peso de la ley. Mercado es un testigo falso y espero se lo investigue por falso testimonio. La acribilló (por Puenzo) y no tiene derecho a quitar la vida a nadie. Solo Dios. Pido clemencia y que se reabra la causa para que se investigue todo lo que está claro. Para que Puenzo y Mercado paguen por las mentiras que están diciendo. Mi señoría le pido clemencia y que se haga Justicia por mi hija. Muchas gracias”, expresó.

Consultado por el presidente del tribunal si el imputado iba a expresarse, Puenzo señaló: “Nada por decir”. Al finalizar la audiencia, se informó que la sentencia definitiva será informada dentro del plazo de ley.

El juicio

En su alegato, el fiscal Carlos Sale, había solicitado la prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género, transfemicidio y por el uso de arma de fuego contra Alejandra “Power” Estefanía Benites, en concurso real con el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en perjuicio de Diego Ramón Mercado. Durante el juicio, profesionales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) se refirieron a las pericias balísticas y a los 3 proyectiles alojados en el cuerpo de la víctima. “Esos proyectiles de acuerdo al largo, diámetro y peso, comparado con material referente que tenemos en el laboratorio corresponderían al calibre 9 mm”, precisó uno de los expertos. Asimismo, afirmó que las vainas, recolectadas en la escena, serían de un arma de ese calibre.

Por su parte, efectivos de la División de Homicidios hicieron mención a los allanamientos realizados en La Rioja al 700 y en una vivienda de Yerba Buena (donde vive la madre del principal imputado). En el primero, fueron secuestrados un automóvil, una motocicleta de baja cilindrada y una pistolera (que sirve para el trasporte de una pistola). En tanto, en el segundo, se incautó una pistola Bersa Thunder 9 mm, una carabina 22 mm y elementos balísticos (cartuchos de diferentes calibres).

Sin embargo y pese a todas estas evidencias, el tribunal resolvió, el pasado 9 de junio, absolver a Ricardo Horacio Puenzo “por el beneficio de la duda”.

El hecho

El día 5 de noviembre del año 2020, a las 05:30 horas aproximadamente, se encontraba la víctima, Alejandra Estefanía Benites, junto a Diego Ramón Mercado ingiriendo bebidas alcohólicas (latitas de cerveza) en Ayacucho al 900, casi Avenida Roca. En un momento llegó al lugar a bordo de una moto Crypton de baja cilindrada el imputado Ricardo Horacio Puenzo, alias “Cupé”. Luego de conversar unos instantes con la víctima se produjo una discusión con Benites, alejándose Mercado del sitio. “Vos no sos nadie para venir hacerte acá el no sé que”, le habría dicho la víctima, según el testimonio realizado por el testigo, tanto en sede policial como judicial. Seguidamente, Puenzo extrajo un arma de fuego y efectuó seis disparos contra la humanidad de Alejandra y cuatro contra Mercado. Provocando la muerte casi inmediata de la mujer trans, mientras que el masculino resultó herido y trasladado al Hospital Centro de Salud. Posteriormente, el imputado se dio a la fuga, llevando consigo el arma de fuego. Permaneció prófugo varios días hasta que decidió presentarse.