Mauricio Macri y Christine Lagarde (NA)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que el programa económico de Mauricio Macri fue “demasiado frágil” para encarrilar una economía demasiado compleja, cargada de fallas, falta de apoyo, restricciones y errores de diagnóstico.



“En última instancia, la estrategia del programa resultó demasiado frágil para los desafíos estructurales profundamente arraigados y las realidades políticas de la Argentina”, indicó la entidad monetaria.



A través de un extenso informe, el Fondo difundió la Evaluación Ex-Post del préstamo otorgado en 2018 que ofreció la primera explicación formal sobre los motivos que llevaron al fracaso del plan de Macri para restaurar la estabilidad de la economía luego de la corrida cambiaria que se desató a fines de abril de 2018.



La entidad monetaria ya ha realizado este tipo de evaluaciones para otros países que recibieron una asistencia elevada, como Ucrania, Portugal, Grecia o Irlanda. El préstamo que recibió la Argentina en junio de 2018, originalmente por 50.000 millones de dólares, fue el más grande en la historia del organismo. El gobierno de Macri lo amplió unos meses después a 57.000 millones de dólares, de los cuales tomó alrededor de 44.000 millones.



Las razones del fracaso del programa con el Fondo han sido motivo de fuerte debate en la Argentina. El plan nunca logró recuperar la confianza de los mercados en el “gradualismo” y nunca frenó la estampida de inversores y ahorristas, que se terminó por llevar puesto al dólar, y, en última instancia, a Macri, consignó un análisis de La Nación.



El informe, realizado por un economista noruego Odd Per Brekk, el número dos del Departamento del Asia y el Pacífico del Fondo, recorrió una larga lista de motivos que terminaron por aniquilar el SBA, y que han llevado al Fondo ha insistir, ahora, en que un pilar central para el éxito del nuevo programa que negocia el Ministro de Economía Martín Guzmán es un fuerte consenso político.



“Es importante destacar que las autoridades descartaron una operación de endeudamiento y la reintroducción de medidas de gestión de flujos de capital, y no hubo un “Plan B” acordado con las autoridades desde el principio”, detalla el trabajo.



Fue una de las críticas sobresalientes del informe a la gestión macrista, que apunta a una decisión central de la política económica del gobierno de Cambiemos: apostar al ajuste fiscal y el control del dólar sin reestructurar la deuda ni restaurar el “cepo”. La Argentina, sugiere el informe de Brekk, debió renegociar con los acreedores y colocar controles de capitales antes de las elecciones primarias de 2019, que marcaron un giro político, y desataron el último y más brutal azote de los mercados que terminó de aniquilar el programa. Forzado por la realidad y sin más opciones, el gobierno de Macri anunció ambas medidas luego de la derrota electoral.



Asimimso, el informe dedicó un tramo de su análisis a la lucha contra la inflación, que bajó mucho más lento de lo que había anticipado el Fondo y el equipo económico de Macri: “Dada la experiencia histórica de inflación crónicamente alta, la falta de credibilidad del Banco Central y el dominio fiscal, esta senda de desinflación fue ambiciosa”, señaló el informe.



También hizo hincapié en la decisión de postergar reformas estructurales, y su informe revela que la administración de Macri planeaba hacerlo luego de las elecciones generales, con la expectativa de un triunfo que nunca llegó.



“La administración juzgó que apuntar a reformas estructurales extensas correría el riesgo de convertir al programa en rehén de su frágil posición en el Congreso –se esperaba que tales reformas se agregaran a la agenda política y a la SBA después de las elecciones generales– y no buscó construir una coalición más amplia en apoyo de las reformas o el programa en general”, indica el análisis.