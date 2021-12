Wanda Nara llegó al país la semana pasada y fue recibida con bombos y platillos. La rubia se convirtió en una sensación y todo lo que hace es noticia. Sin embargo, este fin de semana incumplió la promesa que le había hecho a Joaquín Nahuel, el nene pastelero y no se lo perdonaron.

El nene se volvió viral en las redes sociales por hacer tortas con el fin de recaudar fondos para poder operarse de las quemaduras que le afectaron un alto porcentaje de su piel. Querido por todos, Wanda logró emocionarse con su historia de vida y le dedicó un posteo en sus historias de Instagram.

“Me encantaría que puedas hacer la torta de cumple de mi hijo en Argentina, sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no podes cumplir tus sueños, podés lograr todo lo que soñas y más“, escribió la empresaria días antes de su estadía en el país.

Sin embargo, este finde celebraron el cumpleaños de Constantino, el pequeño que tuvo con Maxi López, y llamó mucho la atención que la súper torta de Mario Bross no era la que le había encargado a Joaquín.

Muchos usuarios la criticaron sin piedad y la acusaron de haber engañado al niño. “Me imagino que esa torta es la que ella le encargó públicamente a Joaquín”, preguntó una seguidora, muy furiosa con la empresaria.

Al no tener la respuesta de Wanda, quien se encargó de aclarar lo sucedido fue jovencito. “Hola, no me contestó Wanda Nara por eso yo no hice nada”, le respondió con total sinceridad.

Tras las repercusiones y fuertes críticas, Wanda explicó intentando calmar las aguas: “El miércoles, que llega Mauro (Icardi), festejamos con nuestro pedido, Joaquín”.

Finalmente, ese día llegó y la mediática cumplió con su promesa. Al natural y con un look casual, musculosa negra y joggins color gris, Nara fue hasta la casa del pequeño que sueña con estudiar pastelería y retiró la torta que le había encargado.

“Por fin llegó el miércoles. ¡Fue hermoso conocerte @joaquinn5084 a vos y a tu familia! Nunca dejes de luchar por tus sueños…”, escribió Wanda en su cuenta personal de Instagram junto a tiernas postales junto a él y sus hermanos.