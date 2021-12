Nequi Galotti vive unas horas complicadas, que se tiñen por la sensible necesidad de rehabilitarse de una intervención quirúrgica importante, a la que se sometió para subsanar una de sus caderas, la derecha. Un trance que la sume en un periodo de recuperación.

Claro que antes de hallar el diagnóstico preciso de ese dolor que la invadía hace años, la ex esposa de Bartolomé Mitre recibió un mensaje muy duro de su médico, que le avisaba de la posibilidad de transitar por una enfermedad muy grave.

Todo esto lo contó en LAM, a través de un móvil en vivo desde el interior de su casona. “A cuatro días de mi operación de reemplazo de cadera. Estoy muy contenta, porque desde la mañana pude caminar varias veces, cuidándome mucho y haciendo lo que me indican los médicos y el kinesiólogo”, arrancó Nequi.

Hasta que la ex panelista del ciclo de Ángel de Brito narró cómo se anotició de su trastorno: “Una amiga se operó de la cadera y tenía los mismos síntomas que yo. Consulté a mi médico y él se asustó cuando le dije que me dolían los huesos”. Así agregó las peores palabras que pudo escuchar: “Incluso pensó que podía tener cáncer. Me hizo una gran cantidad de estudios, me pasé unos días un poco asustada, hasta que dio el diagnóstico ‘artrosis severa de cadera’”.

A la hora de describir las sensaciones angustiantes que se apoderaron de su ser en ese tiempo de incertidumbre, Nequi expresó: “Estaba retraída, como triste, asustada. Después hablé con el traumatólogo, me recomendó operarme ya mismo”.

Por suerte esa presunción no se cristalizó, Galotti ya dejó atrás el quirófano y ahora se focaliza en volver con todo.. “Estoy usando unas muletas. Me dijeron que, en un mes, voy a poder volver a trabajar. La rehabilitación total es un año, para hacer todo lo que quiero”, concluyó.