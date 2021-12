Fiestas de fin de año en pandemia.

Argentina registra un aumento en la cantidad de afectados por el coronavirus. Las fiestas y reuniones de fin de año pueden ser el punto de partida para un brote de casos de coronavirus. Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que se pospusieran estas reuniones.



Según los especialistas, algunas de las medidas que se pueden adoptar para estos momentos son: uso del barbijo, mantener la distancia social, ventilación en los ambientes y vacunación, entre otros. Además, evitar asistir si hay síntomas compatibles con coronavirus.



“En toda reunión donde se junten personas hay riesgo de contagio, dado, fundamentalmente, por la cantidad de gente y por si no se cumplen los protocolos de cuidado”, explicó a el infectólogo Carlos Bergallo (MP 7651), miembro del comité asesor del Ministerio de Salud de Córdoba.



“Hay que usar el barbijo, distanciarse no gritar, lavarse las manos con frecuencia, tener identificado su propio vaso, usar un menú que no facilite el amontonamiento de los invitados y son algunas recomendaciones que podemos dar”, señaló Bergallo.



En tanto, la infectóloga Elena Obieta (MN 76.451) destacó la importancia de mantener las distancias de aquellos que están más expuestos a desarrollar cuadros graves, además de otras medidas de cuidado. “A la hora de la juntada, que todo el mundo esté vacunado con las dos dosis y si pasaron más de cinco meses de la segunda, sobre todo en mayores de 60 años o con problemas de salud, que tengan el refuerzo”, resaltó.