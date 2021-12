Ricardo Darín reapareció en la pantalla de El Trece como uno de los invitados al ciclo La noche de Mirtha Legrand. Fue una emisión muy emotiva ya que marcó el regreso de Chiquita a su programa tras cuatro meses de su última aparición televisiva. La conductora también compartió la mesa con su nieta, Juana Viale (quien se encargó de reemplazarla durante todo este 2021); el cantante Diego Torres; el conductor de 100 argentinos dicen, Darío Barassi; y Jey Mammon, que este año tuvo su éxito con el ciclo Los Mammones.

Tras finalizar la grabación del programa, el protagonista de la película El secreto de sus ojos habló con varios periodistas sobre su participación en este especial. “La pasé genial, Mirtha es increíble, fantástica, extraordinaria. Empezó, según dijo ella, un poquito nerviosa, es lógico. Y terminó feliz. Tenía la incertidumbre de cómo es volver. Parece que la pasó bien y todos ayudaron a que eso suceda”, dijo en el móvil de Los ángeles de la mañana.

“Estoy contento de haber sido invitado como todos los chicos que estuvieron en la mesa dijeron. Acompañarla en este momento, más allá del afecto que uno pueda sentir por ella, en mi caso particular, es una agradecimiento eterno por todas las veces que nos hizo la gamba toda vez que uno necesito promocionar y contar algo, ella siempre estuvo dispuesta”, explicó Darín.

El clima se puso tenso cuando uno de los cronistas de América le preguntó: “¿Cómo vivís este momento tan particular de la Argentina, de la economía, de la pandemia?”. Ricardo se puso serio y en tono irónico le respondió: “No, no, no la vivo”. De esta manera, evadió la consulta y otro periodista le cambió de tema y le preguntó sobre su salud, ya que se había generado preocupación por su ausencia en la entrega de los premios Konex: “Estoy muy bien, no tuve nada, era una tontería, una cosa de los ojos”.

La última participación de Mirtha en 2021:

“Estoy un poquito nerviosa”, confesó Legrand en el arranque de su programa a pesar de los años de pantalla. Su nieta Juana y los cuatro invitados recibieron de pie a la diva. Barassi agradeció los cumplidos por su labor en 100 argentinos dicen y Jey Mammon se mostró visiblemente emocionado. “Todas las noches me nombra”, señaló la diva siempre atenta, en referencia a su destacada labor en Los Mammones. “Es la aparición más rutilante de la televisión”, agregó Ricardo Darín. Por su parte, Diego Torres recordó tantas visitas al programa, especialmente la que realizó con su mamá y su familia. “Fuimos compañeras con Lolita”, apuntó la Legrand. Y todos destacaron la labor de la nieta en los casi dos años que estuvo al frente del programa. “Es maravilloso lo que Juana hizo. No es fácil”, señaló Mirtha, con amor de abuela y conocimiento de causa.

Durante el ciclo, aprovechó para agradecer al público por “bancarla” durante tantos años. “Ha sido una vida milagrosa la mía, pero quiero que sepan que todos ustedes me han convertido en una mujer muy feliz”, señaló, y continuó con un pedido de unión en estos momentos tan difíciles. “Hago un pedido para que nos unamos todos los argentinos, y que volvamos a ser una gran nación, una gran república, un gran país. No importa que pensemos distinto políticamente, tenemos que salir de este pozo en que estamos”, finalizó.

Fuente: TELESHOW