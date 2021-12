Marcelo Gallardo

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, afirmó que “en el fútbol siempre estamos bajo sospecha”, y agregó que al deporte en Argentina “se lo utiliza para lo bueno y para lo malo”.



“El fútbol es popular en nuestro país, pasional y se lo utiliza para lo bueno y lo malo. El fútbol es un reflejo de la sociedad lo decimos livianamente. Pero por qué no se pueden cambiar los paradigmas y que determine que hacer las cosas bien genere adeptos para mejorar otras cuestiones. Cuando pasa algo bueno se lo destaca y cuando pasa algo malo ‘es un reflejo de la sociedad'”, reflexionó.



En declaraciones televisivas, el DT de River, que alcanzó 14 títulos en el club, indicó que “las cosas buenas hay que potenciarlas, que sigan inculcando y no desprestigiarnos todo el tiempo. Se está midiendo todo el tiempo”.



Sobre su gestión en River, Gallardo dijo “ganamos y perdimos más, pero disfrutar para adentro, sin entrar en la chicana barata o generar que al ganar somos los mejores, pero siempre con el mismo perfil más allá de que a uno se le pueda escapar una chicana. Si no, hubiese sido fácil entrar en la chicana estúpida para quedar bien. Tuvimos posibilidades y no lo hicimos. Y perder también te lleva a mostrar miserias”.



“Me equivoqué mucho, pero estoy en otra posición y hay que manejar de manera equilibrada la victoria y la derrota. La derrota muestra lo peor de uno y la victoria te confunde, pero somos lo mismo cuando ganamos y perdemos. Representamos a un club y tratamos de hacer culto de lo que significa respetar las normas y no superponernos en las jerarquías. Fue un mérito de estos años. Si las bases están sólidas para pisar firme, tiene que ver con la continuidad”, enfatizó.



Gallardo y su personalidad a la hora de conducir a River



Al hablar de su personalidad, reconoció que convive “con un estado de obsesión”, y reconoció que sabe que se lo analiza en muchos aspectos de su carrera.



“No estoy pendiente de si la gente me sigue o no. Lo que digo y transmito es un pensamiento y una opinión, y muchas veces emitir una opinón en contra de lo establecido, genera un poco de problemas, porque enseguida te atacan, y no lo digo para eso, sino para debatir en temas que nos involucran a todos”, explicó sobre su postura durante la pandemia, donde pidió que los deportistas puedan practicar en medio de las restricciones.



El propio entrenador “millonario” dijo que “en realidad, relajado relajado no estoy nunca… Sólamente cuando me tomo días de descanso. Cuando estoy en la dinámica del laburo, una cosa me va llevando a la otra”.



Gallardo, quien lleva siete años al frente del plantel riverplatense, indicó que es “muy difícil estar relajado cuando se trata de competir”.



“Más con la dinámica que traemos de jugar cada tres o cuatro días. Salís de un partido y te metés en el otro. Es muy difícil relajarse en ese período”, explicó.



El DT oriundo de la localidad bonaerense de Merlo, indicó que desde su función a veces: “No podés contentar a todo el mundo y hay gente que espera para atacarte”.