Marcos Siebert

De la mano de Antonio Ferrari, sobrino nieto de Enzo, Marcos Siebert vuelve a aparecer entre las figuras del automovilismo internacional.



El marplatense, de 25 años, fue la primera figura confirmada para unirse a Eurointernational, uno de los equipos de punta para el European Le Mans Series 2022 en LMP3. Restan conocer aún los otros dos nombres que lo acompañarán en el equipo.



Esta será la oportunidad para Siebert de volver a mostrar todo su potencial. Hace cinco años ganó el título de Fórmula 4 italiana y dejó atrás a Mick Schumacher, hijo del reconocido piloto de F1, quien ya se encuentra en esa liga, una posibilidad que no tuvo a Siebert por falta de apoyo.



“Para los pilotos argentinos ir a Europa siempre es difícil, lamentablemente somos muy pocos representando a la Argentina. De hecho de estos 9 años que llevo corriendo somos contados con las manos los que estamos compitiendo a nivel internacional”, cuenta Sieber, al tiempo que reconoce la gran puerta que se le acaba de abrir para el año próximo.



“De los pilotos que hay hoy en F1, en la parrilla de este año corrí contra 6 de ellos, Les he ganado, me han ganado pero estuve de igual a igual con ellos. Hoy no es todo talento, hay también muchos intereses y son pocas las butacas que hay 19 o 20 por temporada y es muy difícil entrar”.









El European Le Mans Series “es un campeonato de resistencia, uno de los tres más importantes del mundo, es una oportunidad excelente”, se entusiasma Siebert quien por estos días se encuentra en Argentina.



Marcos es la primera confirmación del equipo Eurointernational, un equipo italiano, cuyo dueño es sobrino nieto de Enzo Ferrari, el fundador de la clásica marca italiana.



“Este equipo no dudó en llamarme”, cuenta y destaca la buena performance que pudo demostrar en Europa.



“Arranqué de muy chiquito. A los 5 o 6 años empecé a correr como diversión en el kartódromo de ruta 2. En 2013 tuve mi primera prueba en Europa con 16 años, al año siguiente empecé a correr, hice dos temporadas en fórmula 4. Gané el campeonato en 2016. En 2017 hice GP3 es como la categoría que es la antesala de la F1. En 2018 hice F3 y quedé tercero en el campeonato europeo, en 2019 hice otro año de F3 junto al equipo de Ralph Schumacher ahí estuve como piloto contratado y después vino la pandemia que nos golpeó a todos”.



La pandemia paralizó el automovilismo pero no sus ganas de seguir trabajando para encontrar nuevos rumbos y volver a Europa.



“Cuando en el 2020 estaba por ir a Europa a correr arrancó la pandemia muy fuerte en España y cancelaron vuelos y por una cosa u otra me tuve que quedar en Argentina. Este año estuve trabajando para que salga esta oportunidad”, explica Siebert.



¿Cómo se entrena este deporte si no se puede ir a una pista?: “No es como cualquier otro deporte que se puede entrenar las horas que uno quiera por día. Es un deporte tan caro que hay otras opciones en donde lo más importante son los simuladores y por supuesto el entrenamiento físico” dice y agrega que siempre hace “un poco de karting para estar activo”.



Para el 2022 Siebert aspira cumplir una buena temporada y poder mostrar sus condiciones.



“Siempre la meta cuando uno arranca es llegar a la F1 pero cuando uno va corriendo se va cambiado. Me gustan muchas categorías, ésta en la que voy a correr es un sueño que siempre tuve”, relata.



Para el marplatense la categoría Endurance, está creciendo mucho el mundo. “Están entrando todas las marcas oficiales, Ferrari, Audi, Lamborghini y poder ser piloto oficial de alguna de estas marcas sería el sueño actual”.



Marcos describe que “a diferencia de las carreras de fórmula, estas son carreras más largas. Son 6 fechas de 4 horas por los mejores circuitos del mundo. No es tan importante la velocidad a una vuelta sino tener un ritmo bueno durante tiempo y son carreras que se comparten. Son carreras con tres pilotos”.



A la espera de que definan a sus compañeros, Siebert asegura que la “intención del equipo es repetir la tarea del 2019 cuando Ferrari ganó el campeonato”.