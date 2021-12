Mariano de la canal habló del episodio del L-gante y Christian Manzanelli.





El fans de Wanda, se comunico con nosotros y detalló lo que paso en el evento de Chino Maidana y Yao Cabrera.

“Christian Manzanelli estaba manejando la conferencia de prensa, cuando lo vio a L-Gante le dijo que no se haga el humilde, porque hace un año que te vengo pidiendo que hagas un tema con la Chabona y no me das bola”, relató Mariano.

“L-gante cuando termino la conferencia de prensa, se acerco a Manzanelli y le dijo porque lo hizo quedar mal adelante de toda la prensa”, agregó el influencer.

Para finalizar, Mariano manifestó que presentía que todo iba a terminar mal, ya que en el mismo evento se encontraba, la barra de boca Jr, la de Yao Cabrera, como la de el Chino Maidana.