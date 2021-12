Foto NA.

Barracas Central ascendió anoche tras superar en los penales a Quilmes, luego de empatar 0-0 en los 90 minutos. Pero casi la misma importancia que el ascenso del equipo del presidente de la AFA tuvo el hashtag que se hizo tendencia en Twitter: “Murió el fútbol”.

"Murió el fútbol":

Porque Barracas venció a Quilmes y ascendió a la #LigaProfesional pic.twitter.com/r4EymFM4gN — ¿Por qué es tendencia? (@ffranfran_) December 22, 2021

Es que a lo largo de la temporada, el equipo de Tapia recibió una enorme cantidad de ayudas que le permitieron sumar una importante suma de puntos en la Zona B de la Primera Nacional. De hecho, el equipo de Barracas quedó primero en dicho grupo, lo que le permitió jugar la final contra Tigre, en la cual perdió 1-0.

Tras la caída contra El Matador, Barracas superó en las semis del reducido a Almirante Brown y en la final se cargó a Quilmes, otro equipo que había llegado bajo la lupa por el polémico triunfo ante Ferro gracias a un penal cobrado que nunca existió.

El fútbol cierra una etapa. pic.twitter.com/UnBKkdNZc4 — CASTI 🇦🇷🇮🇹 (@_ELCASTI_) December 22, 2021

Son muchos los que se animan a comparar al equipo de Tapia con el arsenal de Julio Humberto Grondona. Ambos tuvieron un camino similar por el ascenso, logrando llegar a la Primera División con gracias a unos rápidos y polémicos ascensos.

Barracas de Tapia a Primera.. ganó la mafia, murio el fútbol. pic.twitter.com/tjXFK0QbpD — Error 404 – Not found (@WalterCisneros_) December 22, 2021

Algunos de los tweets donde se compara a Barracas con el Arsenal de Grondona.

Esta historia ya la vimos. En 2 años ganan la sudamericana. Murió el fútbol argentino. pic.twitter.com/0kkbWFAL9H — Nico (@NicoMan75) December 22, 2021

Pero la bronca no solo estuvo entre los hinchas. Iván Tapia, hijo del Chiqui, le dedicó el triunfo “a un amigo llamado Ricardo”, e inmediatamente saltó el director técnico Ricardo Caruso Lombardi con los tapones de punta: “La final normal, lo anterior para llegar tristísimo para el fútbol argentino. Muchos lame botas, yo no. Igual felicitaciones Barracas, se dio lo esperado. Iván, ¿por qué no jugaste las finales (pechito frio)? Gracias papá, ja”, fue el contundente mensaje.

Murió el fútbol para siempre, no existe más. — J☀️rge (@stoydesbasatado) December 22, 2021

Basta de mafias en el fútbol argentino. #PenalParaBarracaspic.twitter.com/3PVJ1kuxx1 — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) November 2, 2021

Sin dudas, el ascenso del equipo del Chiqui Tapia suma una nueva página oscura en la historia del fútbol argentino.