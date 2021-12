Separado de Laurita Fernández y a pesar de mantener su perfil bajo, Nicolás Cabré visitó este miércoles el programa de Jey Mammón en América.

Con total confianza el conductor quiso saber cómo tomaría el actor si su hija Rufina, fruto de su exrelación con la China Suárez, le dice que quiere ser actriz y dedicarse al mundo artístico como sus padres.

“Si la ves a Rufina que yo sé que es todo para vos y un día te dice que ‘me quiero dedicar a la actuación’. ¿Qué le dirías?”, preguntó curioso.

Antes de responder, Cabré contó que su primogénita tiene ocho años. Luego, muy pensativo contestó: “Yo le diría que no trabaje desde chica. Me parece que si ella quiere ser actriz, yo jamás le diría que no porque es la luz de mis ojos y no le voy a cortar las alas”.

Y agregó: “No tiene que ver con la época porque quizás esta es mejor, no lo sé… Yo tuve una experiencia maravillosa, donde fui muy cuidado. En el caso de Rufina si ella me dice que quiera ser actriz, yo le diría que no trabaje desde chica y la haría estudiar”.

En ese sentido, el artista aclaró muy sincero en Los Mammones: “Quizás carezco de ese amor y admiro a esa gente que ama y se desvive por la actuación. Yo igual nunca conocí a alguien que trabaje gratis. Yo lo disfruto y sé que esto tiene sus beneficios, pero hay un horario que cumplir y es un trabajo”.

Por otro lado, Nicolás se animó a responder una picante pregunta de Jey sobre su vida íntima. Sin filtro, el humorista quiso saber: “¿Tendrías una relación de poliamor?”.

A lo que el actor contestó con un “no” sin pensarlo y, ante la insistencia del presentador por saber por qué no aceptaría un vínculo de este tipo, aclaró: “Yo soy muy cuadrado y pacato. Es algo que no aceptaría en un noviazgo porque no me cabe”. ¡Lo dijo!