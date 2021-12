La vacilación en las declaraciones continúa después negativo Alabama Presupuesto 2022. En este caso fue MP sobre Delante de todos, Imagen de la casa de Daniel Arroyo el hecho de que asumir la responsabilidad a oposición por lo que le paso sequía. Declaró que “lo que hicieron es inaceptable” y opinó sobre la situación que vive el Congreso con la reforma del impuesto a la propiedad personal. Por otro lado, señaló problemas relacionados con la pandemia.

En declaraciones con el programa argentino, Arroyo dijo de las reformas al impuesto predial en el Congreso que “esto es pura justicia y pura racionalidad” y dijo que “esto lo decide la clase media, esto le pasa a los autos y a las casas” y que “en Para financiar esta pérdida, se está recaudando una alícuota de aquellos con activos superiores a $ 100 millones “.

El parlamentario habló luego de las declaraciones de opositores, en las que expresaron sus discrepancias por no tener presupuesto. Aseguró: “Yo era ministro por la ampliación del presupuesto, debes estar pendiente de lo que hará cada área de gobierno en los trimestres y al final del año”, explicó que “cuando vi lo que estaba pasando y no podía creerlo, es inaceptable que no esté aquí.

“Es importante que este es un mecanismo que se renueva con la inflación, para que las leyes no se sigan inventando”, dijo Arroyo, quien, expresando sus sentimientos luego de la decisión, dijo que era necesario “acompañar a los que tienen más un poco, porque en un contexto difícil es necesario mostrar una Argentina equilibrada y mantener esta situación ”.

Al hablar de la situación sanitaria actual, apoyó la omisión sanitaria: “Es bueno promover la vacunación en este sentido. Es obvio que los vacunados están en mejor posición, dijo, y recordando lo ocurrido el año pasado, explicó que en muchos barrios la situación es complicada, no es lógico ir a la tienda y tener a alguien. no inoculado, tenga en cuenta esto. ».