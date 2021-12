Se trata de los legisladores Zacarías Khoder y Julio Silman, quienes fueron intendentes de Banda del Río Salí y de Alderetes, respectivamente.

Precisamente el ex intendente de Alderetes dialogó en LV12 Radio Independencia para referirse a esta reunión y el anuncio de obras para la provincia, entre ellas, la autovía Tucumán – Termas del Río Hondo. “Son obras muy importantes en cuanto a infraestructura, pero la coyuntura a la que es inmediata es la inyección de divisas a Tucumán. La posibilidad de trabajo y que se movilice la economía a través de la obra pública. De hecho, cuando esté terminada va a ser una obra magnífica”, comenzó diciendo.

“Esta gran inyección histórica de tantas obras y tantas posibilidades para Tucumán como hace mucho tiempo no tenía. Por ejemplo en viviendas, Alderetes no recibe una casa hace seis años”.

Por otro lado, Silman se refirió las cifras que dio a conocer ayer el INDEC, en el que indica que en el tercer trimestre del 2021 la tasa de actividad subió el 0,8% y la de desocupación se redujo un 1,4% respecto del período anterior. “$74.000 que dice el INDEC para no ser pobre, yo no encuentro quien lo gane en Tucumán. Estamos en ciudades empobrecidas, y ya preocupa no sólo la pobreza, sino la indigencia. La indigencia es comer o no comer. Hoy, una familia tipo, mínimo necesita $1.000 por día y mal comidos. Ojalá la economía se estabilice”, expresó.

“El trabajo de calidad está a través de la empresa privada. Por eso hay que generar las condiciones propias para que se desarrolle”.

Silman también opinó respecto a la falta de presupuesto para el 2022. “Uno siempre quiere un presupuesto equilibrado sin déficit. Pero cuando vemos de achicar, volvemos al tema de la sábana corta, o cobro menos impuestos en tal sector pero que servicio dejo de brindar. Hace falta más seguridad, más cámaras de vigilancia, más tecnología, más enfermeros, más médicos, más respiradores. La oposición tomó la decisión de no dar el presupuesto a Nación. El presupuesto es una muy buena herramienta para negociar con el FMI. Es una situación no ventajosa a la hora de negociar”, analizó.