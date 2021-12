El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruíz, recibió esta mañana un nuevo cargamento de vacunas Sputnik-V componente I para continuar con los esquemas de vacunación contra el coronavirus. Se trata de 26.400 dosis. Además, se refirió a la probabilidad de que a partir de enero se continúe exigiendo el Pase Sanitario.

Este componente sirve para primera dosis, segunda y refuerzos. Es una vacuna factible de colocar en todas estas situaciones. “Tenemos que aprovechar la posibilidad de vacunarnos, las variantes Ómicron y Delta, en personas vacunadas con segundas y terceras dosis, no producen enfermedad grave en general, salvo que tengan alguna enfermedad de base”, explicó el médico.

En esa línea, invitó a los tucumanos a vacunarse hasta el jueves 23 de diciembre, antes de la Navidad: “En estos días que tenemos hasta el jueves, en todos nuestros nodos, invitamos a aquellas personas que no se hayan colocado ninguna dosis a que lo hagan. Quienes todavía no han sido inmunizados son muy vulnerables. Los fallecidos que tenemos a diario, la mayoría no tienen ninguna dosis, o una sola. Se estima de siete de cada 10 muertes era por no estar vacunados”, sostuvo.

Tucumán tiene alrededor del 50 por ciento de hospitalizaciones por Covid-19, agregó el médico, y unos “22 o 23 pacientes en asistencia respiratoria mecánica del sector público y 28 en el privado. Son personas, en su gran mayoría, no vacunadas, inmunodeprimidas o con dosis insuficiente”.

¿Qué vacuna puedo recibir?

A quienes tienen la primera dosis, el Ministerio de Salud Pública invita a que se coloquen la segunda y completen el esquema. Si tienen segunda dosis de Sinopharm y más de 50 años, se tienen que colocar la dosis adicional al mes. De la misma forma, si tienen alguna enfermedad que los inmunodeprime o si son trasplantados, con obesidad mórbida, enfermedad oncológica, que toma medicamentos, tienen que colocarse una dosis adicional.

En ese sentido, Medina Ruíz recordó que “todas las personas, independientemente de la edad y de la vacuna que se colocaron, luego de cinco meses deben colocarse la dosis de refuerzo para que estén mejor protegidos para la variante Ómicron”.

Pase Sanitario

Sobre la exigencia del documento, luego del 31 de diciembre cuando vence el DNU provincial que lo impone, el ministro sostuvo que “seguramente en enero pediremos la tercera dosis, si es que corresponde. Veremos de acuerdo a la cantidad de personas que se hayan vacunado”.

Por eso, explicó que el Pase Sanitario “es adaptable a la situación epidemiológica. En Tucumán fue implementado de forma muy oportuna por el gobernador, Osvaldo Jaldo, y dio la oportunidad de tener hoy más de 260.000 personas ya vacunadas, con más de 130.000 segundas dosis colocadas, haciendo que tengamos mayor protección”.

“Es probable que hagamos la adhesión al decreto nacional de implementación del pase, con adaptaciones. El carnet exige dos dosis de vacuna, con 14 días que hayan pasado desde la segunda”.

Asimismo, el médico indicó: “Hoy tenemos un aumento de casos en el país. Ayer casi llegan a los 10.000 en un solo día. Esto significa que en la Argentina está sucediendo lo que pasa en el mundo, donde hay quinta y sexta ola. En nuestro país estamos comenzando una tercera”.

Sin embargo, gracias a los testeos masivos en Tucumán, remarcó Medina Ruíz, “tuvimos un aumento de casos relativo, comparando con el resto del país. Al testear se consiguen los positivos y se los puede aislar. Hoy estamos con 500 a 600 casos diarios, desde hace varios días. Estamos tratando de mantener esa meseta, porque hay una situación externa que es la circulación de las personas, disminución de cuidado, concentración de personas y eso atenta a lo que queremos que es contener la curva”, concluyó.