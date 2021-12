Yanina Latorre recibió el ofrecimiento de Rodrigo Lussich para irse a Intrusos en el espectáculo tras conocerse el final de Los ángeles de la mañana. En el programa mañanero del 13, la panelista contó qué le dijo el conductor del ciclo de América en la tapa de los personajes del año de Revista Gente, días atrás.

“Estoy en el medio de los dos falsos”, arrancó Yanina, en cuanto Angel De Brito, el conductor del programa comenzó a evaluar a los integrantes de la tapa. “Y sí, me dijeron piropos divinos y ahora me mandaron videítos donde Lussich dice ‘todas las mentiras que le dije a Yanina Latorre en la tapa de Gente’. ¿Para qué me mentiste? Me hubieras dicho de todo”, apuntó Latorre.

“Se hacía el simpático, me decía ‘estás en tu mejor momento’. Me ofreció ir a Intrusos”, sorprendió Yanina al aire. “Yo creo que dijo que él decía mentiras porque sabía que yo iba a comentar que me había ofrecido Intrusos”, agregó Latorre, quien viene de defenestrar a Liliana Parodi, ex gerente de programación de la emisora de Palermo.

“Ni disfrazada de mono, ni muerta, ni suicidada. Soy mejor que todo lo que hay ahí entero, lo hago sola y mejor”, aseguró Yanina, firme en sus dichos frente a cámara, luego de enfurecerse por una foto que le mandaron a su marido, Diego.

“A mí no me llamaron. A mí me lo ofreció ahí con el tweet fresco de Angel. Con el tweet calentito de Angel, que humeaba, Lussich me dijo ‘¿por cuánto vendrías?’. Le dije ‘no te alcanza para pagarme’”, contó Latorre sobre lo que le contestó a Lussich.

“Vayan y se encuentran con Maite y con Karina, todas amigas”, ironizó Angel, fiel a su estilo picante y ácido. “¿Qué? ¿Van a hacer LAM? ¿Están repitiendo LAM?”, remató Yanina, disparando contra el programa que fue competencia de LAM durante los seis años de programa con Lussich y Adrián Pallares a la cabeza o con Jorge Rial, en su momento.