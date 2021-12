Desde que fue mamá por segunda vez del un bebé al que decidió llamar Cósimo, la periodista y panelista de Editando Tele acostumbra a pasar sus días en su casa abocada al recién nacido y disfrutando de esta nueva oportunidad que le dio la vida de traer un hijo al mundo.

Y si bien las primeras semanas son bastante atareadas y requieren de dedicación y entablar contacto con el niño, en los ratos libres que encuentra entre pañales y mamaderas Angie Balbiani disfruta de compartir con su pareja… y mirar televisión.

Y fue en esos momento de ocio, distracción y tranquilidad que la íntima amiga de Pampita se vio atraída por una publicidad que ofrecía comprar y tasar oro. Interesada en el tema, Angie le comentó al padre de su hijo recién nacido que ella tenía una joya que le había regalado un ex en el pasado y que de seguro era muy costosa.

Sin embargo, luego de mandar a su pareja a tasar el accesorio en cuestión… Balbiani se llevó un chasco. “El otro día nos quedamos mirando, porque para nosotros son hipnóticas estas publicidades en las que van a tasar las joyas, se las pesan y sacan la calculadora”, arrancó la periodista.

Y mientras disfruta nuevamente del rol de madre y en licencia de su trabajo en televisión, Angie siguió: “Tenía un anillo que me había dado mi ex donde tenía un diamante con oro blanco, con la montura y que lo habían mandado a ensamblar en no sé dónde”.

“Cuestión que me llama mi novio y me dice, gorda, esto vale 6 mil pesos. O sea, moraleja, manden a tasar las joyas antes de casarse porque pueden estar enfrentando a un chamullero. Es un consejo”, disparó Balbiani quien se tomó con humor la anécdota a pesar de haber perdido unos cuantos pesos con la falsa joya.