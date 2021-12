El diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Heller, apuntó este miércoles a la oposición tras el triunfo oficialista en la votación de Bienes Personales. El también presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja explicó los puntos principales de las modificaciones que se aprobaron por tan solo un voto y acusó a los legisladores opositores de “querer aumentar el déficit fiscal en $30.000 millones”.

En diálogo con Buenos Vecinos (Radio 10), Heller comenzó sosteniendo que esto “no es un partido de futbol”. “Ayer claramente hubo una demostración de los dos proyectos. La oposición, con un criterio demagógico, plantea aprobar una cosa sin importarle el déficit fiscal después de que se pasaron machacando con ese problema en la discusión del Presupuesto”, embistió, y graficó: “Ayer querían aumentar el déficit fiscal en 30.000 millones de pesos”.

En esta línea, el diputado dijo que su espacio, en cambio, buscó “trabajar, discutir y explicar”, a partir de lo cual logró el número necesario para tomar lo mejor que tenía el proyecto que venía del Senado, “que es que apuntaba a aliviar la presión impositiva sobre los sectores menos pudientes de la sociedad, elevando el mínimo no imponible, elevando el nivel de los inmuebles, de casa-habitación, no alcanzados por el impuesto”, detalló.

“Y planteamos que le faltaba la contrapartida de los ingresos que compensen y logramos una ley excelente porque tiene la rebaja de carga impositiva para cerca de medio millón de personas y el aumento para alrededor de 16.000, que son los que tienen mayores fortunas y que van a hacer un techo y un esfuerzo adicional para compensar eso y que no se desmejore la situación fiscal”, agregó el también titular del Banco Credicoop.

Sobre este último punto, Heller precisó: “Se le aumentó de 1,25 a 1,5 a los que tienen fortunas de entre 100 y 300 millones de pesos y de medio punto, es decir de 1,25 a 1,75, a los que tienen riquezas de más de 300 millones de pesos. Riquezas que son además sobre la base de las declaraciones que hacen los contribuyentes”, explicó.

Por último, al ser consultado sobre la postura de la oposición, que habló de una “fuga de capitales”, el diputado oficialista replicó: “En este caso no es fuga porque son bienes declarados fuera del sistema. Cuando hablamos de fuga es lo que no se declara, lo que está en los paraísos fiscales. No es ilícito tener bienes en el exterior, si están declarados”.

Y desarrolló: “Lo que nosotros impositivamente planteamos es que tiene una sobretasa porque es plata que se ganó en la Argentina y que deja de ser útil en el país porque está afuera y está sirviéndole a otros países. Entonces, ponemos una clausula donde hay una sobretasa y al mismo tiempo los invitamos a repatriar esos fondos”, remarcó, y aseguró que así “se elimina esa sobretasa”. “Es decir, si lo traen, no le estamos cobrando el impuesto por 2021 porque se perdonaría la sobretasa porque traen la plata de nuevo al país”, cerró Heller.

Fuente: El Intransigente