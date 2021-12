Durante la pasada semana la sociedad argentina fue capaz de ver los límites de sus representantes en el Congreso. Con una ley de presupuesto demasiado “optimista”, por no decir mal hecha y poco creíble, la oposición fue capaz de dar el martillazo final a lo que ya era una pared venida a menos. Fue cotidiano escuchar sobre la irresponsabilidad de los no oficialistas al no acompañar la sanción de dicho presupuesto, ya que perjudica los proyectos planeados para el año 2022 y para el sostén general del Estado. Sin embargo, es necesario reformular la responsabilidad también para el otro lado: ¿es realmente responsable presentar un documento de tamaña importancia con falencias a clara vista como las que tenía en materia de inflación, por ejemplo? Cuando existe un desprecio por los datos y por la realidad que expresan estos, ya no resulta valioso para la sociedad el consenso y el aprobar legislación por simple caretaje democrático. En pos de una Argentina mejor, responsable es de parte de la oposición y del oficialismo gobernar en base a la realidad, y no a ilusiones populistas como se pretende hacer desde hace más de 20 años.

Mariano Olivera

[email protected]