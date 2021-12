Como todos los años, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp anunció las características que deben tener los celulares para seguir siendo compatibles con la app. Para 2022 habrá una nueva actualización en la plataforma y, por ello, varios celulares se quedarán sin la app.

Meta, propietaria del servicio de mensajería, dispondrá nuevos requisitos mínimos que todos los smartphones deberán cumplir para soportar la app. La decisión afectará a millones de celulares marca Samsung, LG, iPhone, Huawei, entre otros

Según informó la compañía, la aplicación será compatible con Android OS 4.1 y versiones posteriores. Mientras que en Apple será en iOS 10 y versiones posteriores, y en teléfonos con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores.

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares en 2022

Archos 53 Platinum – HTC Desire 500 – Samsung Galaxy Trend Lite – Samsung Galaxy Trend II – Samsung Galaxy S3 mini – Caterpillar Cat B15 – Sony Xperia M – Wiko Cink Five – Wiko Darknight – Samsung Galaxy Xcover 2 – Huawei Ascend G740 – ZTE Grand S Flex – Lenovo A820 – Huawei Ascend Mate – ZTE V956 – UMi X2 – Huawei Ascend D2 – Samsung Galaxy Core – Faea F1 – THL W8 – ZTE Grand X Quad v987 – ZTE Grand Memo – Samsung Galaxy Ace 2 – LG Lucid 2 – LG Optimus F7 – LG Optimus L3 II Dual – LG Optimus F5 – LG Optimus L5 II – LG Optimus L5 II Dual – LG Optimus L3 II – LG Optimus L7 II Dual – LG Optimus L7 II – LG Optimus F6 – LG Enact – LG Optimus L4 II Dual – LG Optimus F3 – LG Optimus L4 II – LG Optimus L2 II – LG Optimus F3Q – Apple iPhone SE (16GB) – Apple iPhone SE (32GB) – Apple iPhone SE (64GB) – Apple iPhone 6S (128GB) – Apple iPhone 6S (16GB) – Apple iPhone 6S (32GB) – Apple iPhone 6S (64GB) – Apple iPhone 6S Plus (128GB) – Apple iPhone 6S Plus (16GB) – Apple iPhone 6S Plus (32GB) – Apple iPhone 6S Plus (64GB).

Para poder seguir utilizando WhatsApp será necesario cambiar el dispositivo o actualizar el sistema operativo de manera inmediata.

Cómo saber qué sistema operativo tiene tu Smartphone:

Los usuarios de Android poseen la información en Ajustes. Para conocerlos deberán ingresar en Ajustes, Sistema, Acerca del teléfono, Versión de Android. Por su parte, los que usan iOS deben ingresar a Configuración, General, Información.