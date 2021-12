El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informó que a partir este jueves 23 de diciembre los centros de testeos de Plaza Vélez Sarsfield, San Martín y Parque Las Naciones extienden su horario de atención hasta las 00. También se amplía de manera progresiva la atención en los CPC y se suma un centro de testeo en la UNC.

Sin embargo, los días 24 y 31 de diciembre la atención será hasta las 18, con prioridad para jóvenes de 18 a 35 años en las últimas tres horas (de 15 a 18).

En cuanto a los días 25 de diciembre y 1 de enero, estarán abiertos de 9 a 18 los puestos fijos ubicados en la ex Plaza Vélez Sarsfield y Parque de las Naciones. En ambos espacios, también habrá prioridad a jóvenes de 18 a 35 años en las últimas tres horas (de 15 a 18).

Este cambio responde al objetivo de ampliar la capacidad de testeos en función del aumento de la demanda.

Asimismo, se recuerda que, desde este miércoles 22 de diciembre, las baterías C de la Universidad Nacional de Córdoba comienzan a funcionar como centro de testeo para Covid-19. Este espacio funcionará de lunes a domingo, de 8 a 20.

Además, el secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Ariel Aleksandroff, anunció en Cadena 3 que se sumarán dos centros de testeo móviles “para reforzar la capacidad de respuesta y atender la demanda”.

Los mismos se ubicarán en el pasaje Cornelio Agrelo, ubicado al costado del ex Registro Civil de avenida Colón 1775, en el horario de 18 a 0 horas; y en Valle Escondido sobre la calle República de China al 1400, en el horario de 8 a 18 horas.

También indicó que se amplía el horario de atención al público para testeos en los CPC de Arguello, Villa El Libertador y Monseñor Pablo Cabrera. Todos ellos funcionarán de 8 a 13 y de 14 a 20 horas.

A su vez, el funcionario municipal llevó tranquilidad a la población y aseguró que “hay hisopos y tests para todos los vecinos”.

Según dijo, en los último días, el volumen de testeos diarios ascendió de 1.200 a 4.000. “Vamos ampliando las estrategias en virtud de los indicadores”, dijo en este sentido.

Cabe remarcar que en la mayoría de estos puntos, la aglomeración de personas es alta. Este miércoles, unos 500 metros de cola rodeaban el ex Registro Civil para testearse.

“Vine a las 7, son las 9.40, la cola no se mueve. Hay más de 500 metros. No sé si no han empezado a atender. En un CPC ayer solo atendieron a 30 personas. Esa gente hoy se vino para acá. Necesito ir a trabajar a un geriátrico y me piden que vaya con el hisopado negativo, si no no me dejan trabajar”, contó a Cadena 3 una de las personas que espera a testearse.

Al respecto, Aleksandroff explicó que hay mucha demanda de gente que se testea de manera preventiva por las Fiestas, por reuniones o porque viaja. “No son solo vecinos sintomáticos o con contactos estrechos. Esperemos que esto disminuya cuando pasen estas fechas”, dijo.

En cuanto a los vacunatorios, a lo anunciado para los días 24 y 31 de diciembre se incorpora la atención el día 25 de diciembre y 1 de enero, de 8 a 14, en el Orfeo.

Fuente: Cadena 3