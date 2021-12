“Matrix Resurrecciones” llegó finalmente a los cines del país y la región este jueves, con el esperado regreso de Keanu Reeves en el rol de Neo y de Carrie-Anne Moss en el papel de Trinity. Esta vez, fue dirigida por Lana Wachowski en solitario, ya que su hermana Lilly no quiso participar del proyecto.

La cuarta entrega de la franquicia llega mucho tiempo después de sus tres predecesoras, con algunos detalles que es bueno conocer antes de verla. Por eso, repasamos algunas de las claves que tenés que saber:

No es una simple secuela más



Pese a que es la cuarta película de la franquicia, los creadores la definieron como algo de cierta manera autónomo, pero que conjuga elementos de las tres películas anteriores.

“Ciertamente no es una secuela más, sino algo autónomo que contiene las tres Matrix que la precedieron de una manera realmente ingeniosa. Es una creación muy hermosa y extraña. También logró un par de cosas que no vemos en las películas de acción, lo que significa que subvierte las reglas de los éxitos de taquilla”, expilcó David Mitchell, uno de los guionistas de la película -junto a Wachowski y Aleksandar Hemon- a To Vima.

Esto quiere decir que no es un retome directo de lo ocurrido en Matrix Revoluciones (2003), sino que se presenta como algo novedoso con varias referencias a las películas pasadas.

“No esperen una secuela y no esperen un reboot. Lana encontró la forma de resignificarlo todo sin resignar nada. Sólo hay que cerrar los ojos, abrir la mente y dejarse llevar. Esta película es Matrix y es otra cosa. Tiene mucho humor y mucha acción. Y una gran historia de amor entre Neo y Trinity”, adelantó Carrie-Anne Moss.

De regreso en el mundo Matrix

Los tráilers de la película muestran a un Neo como Thomas Anderson 20 años después de lo ocurrido en los films anteriores. No recuerda nada de lo que pasó y se cruza al personaje de Trinity en un café, donde se pregunta si la conoce algún lado.

“En un mundo de dos realidades, la vida cotidiana y lo que hay detrás de ella, Thomas Anderson tendrá que elegir si seguir al conejo blanco una vez más. La elección, aunque es una ilusión, sigue siendo la única forma de salir o entrar a la Matrix, que es más fuerte, segura y peligrosa que nunca”, adelantaba la sinopsis oficial.

Un nuevo Morfeo



Yahya Abdul-Mateen II interpreta a una versión joven del mítico personaje que es el encargado de “despertar” a Neo, otra vez, con la pastilla roja.

El actor confirmó que su personaje se llama igual que el de las cintas anteriores, pero que no es exactamente el mismo.

Lo que sorprendió a muchos fans es la ausencia de Laurence Fishburne para el papel, quien habló en algunas ocasiones al respecto.

“No estoy en la próxima película de ‘Matrix’ y hay que preguntarle a Lana Wachowski por qué, porque no tengo una respuesta para eso”, dijo a Collider. Y agregó a New York Magazine: “No me han invitado. Quizá eso me haga escribir otra obra de teatro. Les deseo lo mejor. Espero que sea genial”.

Lo cierto es que muchos sostienen que su personaje no regresó porque fue asesinado en un videojuego llamado “The Matrix Online” que contó con la aprobación de las hermanas Wachowski, que implicaba una suerte de continuación de la trilogía.

Otra de las ausencias es la de Hugo Weaving como el Agente Smith. Quienes sí regresaron son Jada Pinkett Smith como la líder rebelde Niobe, Lambert Wilson como Merovigio y Daniel Bernhardt como el agente Johnson. Además, se incorporaron figuras como Jessica Henwick como la hacker Bugs, Jonathan Groff (“Mindhunter), Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Telma Hopikns y Eréndira Ibarra, entre otros.

No es necesario tener tan frescas las anteriores, pero todas están disponibles en streaming



La película se toma su tiempo para explicar bien qué fue lo que pasó, cómo y lo que ocurre en esa San Francisco del futuro en la que están los personajes. Hace algunos recuentos de lo ocurrido en los films anteriores, por lo que no es necesario tenerlos tan frescos para ir a verla.

De todos modos, quienes prefieren hacer un buen repaso para ir preparados al cine, tienen toda la saga disponible en HBO Max.

Mucha acción y ciencia ficción

Pese a que lleva un tiempo retomar el Neo al que el público acostumbra, la película renueva lo que hizo muy famosa a la saga: sus escenas de acción y de ciencia ficción innovadoras, con el clásico sello Matrix; llena de efectos especiales y recursos tecnológicos.

Cabe destacar que el equipo creativo que acompañó a Lana Wachowski detrás de las cámaras incluyó a sus colaboradores en la aclamada serie de ciencia ficción de Netflix Sense8.

Fuente: Cadena3