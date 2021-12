Facundo Farías, joyita de Colón de Santa Fe y uno de los jugadores más mencionados en el arranque del mercado de pases, se refirió a la posibilidad de ser transferido a Boca y admitió que en su momento tuvo una charla “seductora” con Juan Román Riquelme.

El mediapunta de 19 años entiende que es el momento de dar un salto en su carrera. “Quiero progresar tanto deportiva como económicamente. Más que nada por el tema de mi hermana, tengo que pensar en mi y en ella”, dijo Farías durante una entrevista con ESPN.

La charla que tuvo Facundo Farías con Juan Román Riquelme

Al ser consultado sobre la situación de Boca, reconoció que cruzó palabras con el vicepresidente del club. “Después del partido contra Boca en la Bombonera, nos acercamos con Gonzalo Piovi. Tuvimos una mini charla y hubo una chicana”, contó el jugador del Sabalero.

“Esa chicana fue medio seductora. Riquelme intentó seducirme”, agregó entre deslizó al pasar y entre risas.

Facundo Farías y el pedido de los hinchas de Boca

A su vez, Farías contó que los hinchas de Boca le piden constantemente que se sume al equipo de Sebastián Battaglia. “Con mis amigos miramos los mensajes de Instagram y nos reímos. Subo una foto de mi perro y me escriben para que vaya a Boca. Me están volviendo loco”.

Boca, River y equipos del exterior: los pretendientes de Facundo Farías y lo que pide Colón

Boca no es el único interesado en Farías. River y equipos del exterior también sueñan con sumarlo a sus filas, aunque no será una misión fácil para ninguno.

El atacante tiene contrato con Colón hasta diciembre de 2023. El equipo que quiera llevárselo, debería desembolsar los 10 millones de dólares de su cláusula de rescisión.

La conmovedora historia de Facundo Farías, que le pidió a su representante que lo adoptara

La vida de Facundo Farías tuvo un giro rotundo durante la pandemia del coronavirus. De repente, y por culpa de ese virus que azotó al mundo, perdió a su papá y a su abuela, dos de las personas que se encargaban de cuidarlo. A los 13 años, había muerto su mamá por un cáncer y dos años después, su abuelo.

Con tan solo 19 años, Farías quedó huérfano y al cuidado de su hermanita de 12 años, una responsabilidad mayúscula para el delantero de Colón.

Sin embargo, Farías nunca estuvo solo. Desde hace seis años, su representante, Martín Sendoa, lo cuida y lo acompaña como si fuera su hijo. De hecho ese vínculo quedó plasmado esta semana cuando se convirtió en su “tutor legal”, tal como le pidió el crack con lágrimas en los ojos.

“Una tarde estábamos tomando unos mates en el lobby de un hotel y de repente me mira y me dice ¿che gato, ¿querés ser mi nuevo papá? Para mi fue algo sorpresivo, pero él estaba convencido. ¿Querés ser mi tutor legal? me preguntó y la verdad es que me emocionó mucho. A tal punto que me puse a llorar. Fue un momento muy lindo. Ambos nos abrazamos y por supuesto le dije que sí”, le contó Sendoa a TN Deportivo.