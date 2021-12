A fuerza de comentarios picantes y polémicos, Sol Pérez dejó de ser “una” de las panelistas de Nosotros a la mañana para convertirse en “la más explosiva” de quienes cumplen esa función en el programa del Pollo Alvarez y Sandra Borghi. Incluso por encima de consagrados como Carlos Monti y Paula Trápani o de jóvenes briosos como Pablo Montagna, Ariel Wolman o el Pampa Mónaco.

Así como generó revuelo con algo que dijo de Lionel Messi o como cuando contaron lo que pidió para comer en la fiesta de fin de año del ciclo, Sol generó debate esta vez por sus opiniones sobre el “caso Gianola”. El actor Fabián Gianola fue acusado mediáticamente y ante la justicia de una serie de abusos incluso con acceso carnal, lo que podría llevarlo a la cárcel según los abogados de las acusadoras.

Las denuncias contra Gianola se suman a cada rato. Esta semana, por ejemplo, se conocieron el testimonio de la ex Gran Hermano Griselda Sánchez, quien lo tildó de “muy asqueroso”, y de la uruguaya Andrea Ghidone, luego de que trascendiera un audio donde explica que él era cabeza de compañía y que los temores a perder el trabajo entorpecía el proceso de animarse a presentarse.

“La condena social es lo peor, lo que más duele. Lo que no se puede hacer es revictimizar a alguien que pudo haber sido víctima, y cuando se pregunta “por qué denuncia ahora” es lo que se está haciendo”.

En Nosotros a la mañana presentaron un video donde Ghidone, precisamente, aclaraba que ella no presentó ni presentará denuncia alguna, pero que colaborará con gusto en caso de que la justicia lo requiera. Cuando volvieron al piso, el periodista Pablo Montagna, especialista en dar primicias laborales y de salud de los famosos, contó que había hablando con “el entorno de Gianola”, y remarcó que “lo que no se entienden es por qué habla ahora, si después del hecho que denuncia siguieron trabajando juntos varias veces”.

Entonces Sol saltó cómo leche hervida. “Pero lo que importa no es cuándo lo hace, sino que lo hace. Cada uno tiene sus tiempos y procesa las situaciones como y cuando puede. No digo que hay que culpar a alguien, porque eso le corresponde a la justicia, pero de lo que estoy segura es que no hay que revictimizar a quienes pudieron haber sido víctimas, y preguntándose eso es lo que se está haciendo”. Tanto Montagna como el Pollo estuvieron de acuerdo con ella y lo manifestaron de inmediato.

La charla derivó en opiniones de uno y otro tipo, y Sandra Borghi puso como ejemplo a su colega Sebastián Domenech, quien esta semana contó que hace seis años que no ve a los hijos para culpar a la justicia, al tiempo que pidió premura para no condenar antes de tiempo. “La condena social es lo peor de todo, lo que más duele. Por eso hay que mantener la imparcialidad y la tranquilidad cuando se opina desde afuera”, remató Sol.