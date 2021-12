El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, le respondió a la diputada María Eugenia Vidal, quien le bajo el tono a la eventual incorporación del funcionario kirchnerista de pasar a las filas de Juntos por el Cambio, después de un inesperado guiño de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

“Comparto plenamente lo que dice la diputada Vidal y soy tan coherente que es por eso que estoy en el gobierno de Axel Kicillof”, arrancó el ministro bonaerense tras escuchar las declaraciones de la ex gobernadora, quien dijo que para ella “Berni es un funcionario de la provincia de Buenos Aires, y quien está en un lugar de ese nivel de responsabilidad tiene que estar convencido del gobierno al que pertenece. Sino es una falta de coherencia y es insostenible”.

Frente a esta reflexión de la diputada de JxC, Berni agregó: “Soy totalmente consciente que los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires no se arreglan como lo hizo María Eugenia Vidal con marketing y plata en publicidad, se arreglan con soluciones estructurales”.

Ahi ensalzó la figura del Axel Kicillof al apuntar que “el gobernador ha decidido comenzar un trabajo de reformas estructurales profundas en aquellos temas que son trascendentales para la provincia de Buenos Aires, asumiendo los costos políticos que eso tenga que ver”.

“El gobernador Kicillof empieza a invertir para solucionarle los problemas a los bonaerenses sin invertir en marketing político”, devolvió el ministro de Seguridad que este miércoles estuvo en el programa A dos voces, en TN.

Vidal también había declarado que nadie puede formar parte de un gobierno sin estar convencido de sus formas. “Uno es o no es, y no puede estar en un lugar cuyas ideas no se comparten”, apuntó en referencia a las disidencias que el funcionario mostró con el gobierno de Alberto Fernández y el sectores del kirchnerismo.

Además la diputada dijo que el gobierno de Axel Kicillof no se preocupa por la seguridad, dejó de pelear contra el narcotráfico en la Provincia y las mafias enquistadas desde hace años, que era un avance de su administración en los cuatro años anteriores.

Al respecto, Berni dijo que “María Eugenia Vidal luchó contra una sola mafia, y fue por indicación de su jefe porque la única mafia contra la que luchó fue la del juego clandestino”. “Durante la época de Vidal la Provincia se financiaba con el juego clandestino que era de su jefe político”, agregó.

Sobre el narcotráfico, Berni indicó que la misma ex gobernadora señaló que durante su gestión “volteó 120 búnker” dedicados a la venta de drogas. “Unos 120 búnker en cuatro años son 0,08, es decir nada, nada, 8 %”, afirmó el ministro.

Enseguida, Berni sacó sus estadísticas y apuntó que en lo que va del año, la incautación de drogas ya superó 50 % del último año de la gestión anterior. “Con una diferencia; a nosotros la droga no se las come las ratas porque a Vidal le faltaron muchísimos de kilos de droga incautada y decía que se lo había comido las ratas”, agregó.

Noticia en desarrollo