Los Mammones llegó a su fin este jueves. Este 2021, el exitoso programa de Jey Mammón se lució en la pantalla chica con niveles de rating sumamente buenos que pusieron en lo alto al canal América.

Sin embargo, el ciclo no volvería el próximo año o al menos en dicha señal y eso generó mucha tristeza en los fieles televidentes del formato que logró cautivar a todos con música y entrevistas.

En su última emisión al aire, Jey se dio el gusto de convocar a talentosos artistas como Nacha Guevara, Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Rodrigo Tapari y Manuel Wirzt para entonar clásicos temas y despedirse a lo grande.

Totalmente emocionado por tener que despedirse de un proyecto que tanta satisfacción y felicidad le brindó, Jey se mostró agradecido con quienes lo ayudaron a concretar Los Mammones. “Le quiero agradecer mucho al canal, a esta productora que es Jotax, a Daniel Vila porque fue quien dijo ‘quiero que este chabón se haga cargo de ésto’ y a Pamela David porque en las cenas que tuve con ellos siempre me miró brindándome su apoyo”, expresó.

Y agregó conmovido: “Les quiero agradecer de corazón por haberme apoyado y ayudado a que esto sucediera. Quiero alejarme de lo institucional porque yo estoy hablando de personas que apostaron”.

Luego contó: “Yo estaba en El Canal de la Música con Santiago del Moro y cuando él se viene para acá, me dijo vamos que voy a conducir ese programa… entonces el productor José Núñez me da una camarita para que a la salida de Ideas del Sur entrevistara a famosos y cuando voy veo que salen Mónica (Cahen D’Anvers) y César (Mascetti). Yo me cagué todo y volví con la camarita y le dije ‘tomá, no me siento preparo’ y volví al otro canal”.

“Las cosas de la vida hicieron que me reencuentre con él, que apostó ese día y siguió apostando a mí… Otro día me dio la posibilidad de hacer Modo Noche y después a Estelita desde mi casa hasta que finalmente Los Mammones. Yo sé que me estás escuchando José así que muchas gracias”, continuó con la voz entre cortada.