A días de haber hecho una emotiva aparición en el final de ShowMatch, este miércoles Marcela Feudale estuvo invitada a Los Ángeles de la Mañana, donde sorprendió con una inesperada revelación.

Todo comenzó cuando la locura estaba hablando de una mala experiencia amorosa. “En el 87, 88 salí con un productor de radio, que fue un terrible ´tereso´ conmigo, y quedé quemada, dije ´no salgo con nadie más del medio´. Porque aparte el tipo después cuando conocía a alguien y yo ya estaba en Videomatch, decía que había salido conmigo ¿Con qué intención? No lo sé. Y les contaba intimidades, cosas de la vida privada”, relató.

“¿Pero nunca saliste con un famoso?”, indagó Mariana Brey. A lo que Feudale contestó: “No, no me gustan los famosos”. Sin embargo, Ángel De Brito insistió: “¿Con ninguno de los participantes que pasó por ahí? ¿Ninguno te ´tiroteó´?”. En ese momento, Marcela recordó: “Matías Alé me tiró los galgos, post Alfano. Creo que le había dado por las jovatitas, él tiene como esa cosa del targuet más alto porque yo soy mayor que él”. “Fue después de Grecia Colmenares. Pero no es mi estilo Matías, al menos ese Matías, era borderline. No te tiraba los galgos directamente, jugueteaba. Hacía eso porque no generaba ningún tipo de responsabilidad”, detalló.

El último 10 de diciembre, día en el que se disputó la final de La Academia en la que Noelia Marzol se coronó campeona, la Enana había estado presente en el estudio, luego de un año en el que prefirió ausentarse en el programa para cuidar la salud de su madre. “Es muy feo todo lo que pasa y acá estoy, no quiero que se pongan tristes en un programa tan lindo. A pesar de todo lo que pasa estamos vivos, y eso es lo importante”; destacó ella en esa ocasión.

“Los extrañé mucho, no los miré nunca porque es raro verse afuera después de 30 años”, reconoció Feudale. “Qué hace ese otro ahí”; bromeó en dirección a donde estaba Martín Salwe, su reemplazo. Ya mas seria, reconoció haber visto el programa y se dirigió a sus históricos compañeros: “Los extrañé a los chicos, al Gordo Larry, a mi amigo Carna, a todos. Porque uno está acostumbrado a que es cada noche”, continuó. “Es la noche nuestra de toda la vida y es la noche de la gente que nos sigue”; avaló Marcelo Tinelli.

Después de un beso y antes de la despedida, hubo lugar para un nuevo paso de comedia: “Nos vamos de viaje después de esto”; lo obligó Feudale. “Hagamos el programa no sé, en Tanzania”, propuso a continuación. “El año que viene lo tenemos que hacer por lo menos de Dubái”, contraofertó Marcelo, con el gancho de la Copa del Mundo. “Llevame a Dubái y no te abandono más”, remató ella entre sonrisas, con los códigos intactos.

Por otra parte, en una entrevista que concedió a Tomás Rebord en El método Rebord, reveló el sueldo en dólares que ganaba en la época de VideoMatch y dejó a todos sorprendidos. “Yo llegué a ganar 26 mil dólares. Después me fui un verano a trabajar y gané 30 mil dólares en toda la temporada. Tenía un programa de radio, trabajaba con Mateyko en La movida de verano. Hacía un programa en Pinamar y la maratón del Pacto Ecológico. Pasa que eran pesos-dólares. Nadie los cambió, nadie se los quedó. Tiene que haber sido muy astuto el que lo hiciera”.

