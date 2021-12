Invitada al nuevo programa de Moria Casan, la reconocida actriz de trayectoria se sentó en el diván de la One para hablar de todo. Y fue en ese contexto en el que María Leal reconoció su larga y primera relación con una mujer famosa con la que salió por casi 7 años.

Libre, sin vueltas, transparente y abierta, la protagonista de Grande Pa contó cómo, luego de casarse, ser madre y enviudar, encontró el amor en Sandra Mihanovich. “Me casé muy chica con mi príncipe azul. Al poco tiempo tuve a mi hijo, a los cinco años el príncipe se enfermó y murió”, comenzó.

Y en complicidad con su colega, Leal siguió: “Me enamoré de una chica en los 70. Iba a hacer una película con ella y me llevaron a escucharla cantar a un lugar que es como un sótano en la calle Agüero. Yo estaba mal, porque hacía dos meses que había fallecido mi marido”.

“La chica empezó a cantar y mi recuerdo es que la miraba y me empezó a molestar el cuerpo. La miraba y sentía el cuerpo sin saber que me pasaba. Salimos de ahí y Doria propuso ir caminando a mi casa a tomar algo”, continuó al aire del programa de Moria.

“Llovía torrencialmente. Empezamos a hablar y hablar. Estuvimos así toda la noche y de repente en la terraza había salido el sol y ahí estábamos. Y nada, chau y chau. Sentía como una rareza, mi mamá se había quedado a dormir, venía de estar mal”, manifestó María.

“Me enamoré de una chica en los 70. Había enviudado cuando la conocí. No pasaba nada, hasta que me besó y se vino a vivir a mi casa”, detalló Leal.

En cuanto al comienzo de su vinculo sentimental con la cantante, detalló: “A fines de los 70 tenía que ir a ver a una amiga que había estado desaparecida y la llamé a esta chica para decirle que tenía que ir a Ezeiza a hacer algo difícil. Nos encontramos y no se como, de golpe, en un momento dado, nos abrazamos y se escucharon las campanas desde el Vaticano a la Catedral”.

Asimismo, Leal comentó: “Ahí se vino para mi casa, cambié el dormitorio, puse dobles camas y durante mucho tiempo no pasaba nada, porque estaba aterrada. Hasta que me besó. Ahora estoy en el reposo del guerrero. No la nombro porque no nos nombramos. Ella tampoco me nombra. Nos queremos muchísimo”.

Entre tantos detalles que aportó de dicha relación, María reconoció: “Éramos dos chicas, muy chiquitas, jovencitas, que a los ojos de todos éramos amigas. Los terapeutas me decían que yo tenía que esperar a que los chicos me preguntaran. Porque darle una información a un chico si no te pregunta es casi una agresión”.