En torno a la salud de Mirtha Legrand se generó una gran confusión. Claudio Cosano, el diseñador que la vistió en programa homenaje que le hicieron a chiquita hace casi una semana, decidió testearse y poner en sobre aviso a la diva de los almuerzos de que tuvo un contacto estrecho.

Fue con una clienta del experto en moda y tendencias a la que le hizo pruebas en varias oportunidades y que manifestó sentirse mal, por lo que Cosano se hisopó y está a la espera de los resultados, que le llegarán en las próximas horas.

Y Mirtha quedó en el medio de la duda. En las primeras horas del día, se dijo que la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand– con Juana Viale que se hará cargo del programa por lo que resta del año-, estaba aislada. En diálogo con Chiche Gelblung, en Crónica, Legrand negó las versiones que fueron circulando y desmintió que sea ella quien haya tenido un contacto estrecho con un caso positivo de Covid 19.

“No tengo nada, no me tuve que aislar… Claudio se hizo ahora un hisopado, el resultado tarda un poquito. Pero dice que no tiene ningún síntoma, nada, nada, nada…”, comenzó Mirtha, con la claridad que la caracteriza. “El viernes, después del programa (de la grabación que fue un día antes de que salga al aire la vuelta de Chiquita), nos tomamos una foto que duró un minuto, que fue lo que tardó en sacarse”, contó Legrand.

EL MOMENTO EN EL QUE LEGRAND COMPARTIÓ CON COSANO

“No tuve contacto estrecho, en absoluto. El parece que fue por una clienta que fue a probarse estos días muchísimas veces y que decía que se sentía mal. Entonces, eso hizo que él se pusiera en alerta”, compartió Mirtha luego de conocerse la interna familiar por su vuelta a la pantalla.

“Pero no fue por un contacto estrecho mío, en absoluto, nada que ver. Fue por un minuto para sacarse la foto, nada más, cuando terminé de hacer el programa”, cerró Legrand que en el programa homenaje que encabezoó le hizo una pregunta indiscreta a su nieta.