Después de 6 años en la pantalla de El Trece, LAM llega a su fin y la semana que viene serían los últimos días al ire. Y a modo de homenaje, Ángel de Brito decidió que a partir de esta semana cada angelita tendría su despedida día por día.

Este jueves le tocó el turno a Yanina Latorre, quien se mostró súper emocionada por el cierre de ciclo. “No puedo hablar“, dijo la panelista con lágrimas en sus ojos. Entonces, Ángel le preguntó qué era lo que la emocionaba.

“El laburo, esto. Porque acá trabajamos, pero nos divertimos. Vos me emocionás. Sos un reventado, pero te amo. Sos como un hermano para mí. Aprendí todo con vos. Pude sacar lo mejor de mí. Hay pocos tipos tan generosos como vos. LAM sos vos y yo soy gracias a vos”, le dijo mirándolo a la cara.

En pleno llanto, la angelita recordó el escándalo que vivió durante 2017 cuando se hizo público el affaire de Diego Latorre y Natacha Jaitt: “Acá tuve la peor crisis de mi matrimonio. Me contuvieron, me ayudaron. Cuando me pasó eso, Andrea era como una hermana, estábamos todo el tiempo juntas. Porque acá se comparte todo. Se disfruta. Hay mucho laburo“.

“Parece que estamos locas, pero no estamos locas. Te hacemos enojar porque interrumpimos, pero creo que es la ansiedad por participar. Creo que no pasó esto con ningún otro programa, lo que pasa con LAM. LAM es como una marca registrada. Hay ‘angelitas‘”, agregó.

Por último, Yanina reflexionó: “Creo que todo el mundo quiso ser ‘angelita’. Yo considero que ser ‘angelita’ es ser algo. Es como una marca y no puedo creer que se termine. Fueron seis años de mucho trabajo… Acá pasé de todo“.